VÍDEO. La impotencia, arma en contra del Cádiz

Si el partido entre el Cádiz y el Getafe hubiera durado media hora más seguramente el marcador no habría cambiado, a no ser de alguna jugada accidental o algo inesperado. La sensación que el Cádiz dejó ante el cuadro de Bordalás es que las opciones de marcar o inquietar al cuadro rival fueron tan mínimas como las opciones de peligro que el Getafe creó en la portería de Conan.

Sin embargo, las oportunidades del equipo azulón fueron para dentro, ahí estuvo la gran diferencia en el partido porque por juego, poco hubo en Carranza. El Cádiz nunca estuvo cómodo, no pudo meterle mano al rival ni fue capaz siquiera de tirar a puerta. Un disparo de Iza en falta y otro de Perea fue lo más peligroso de un conjunto cadista impotente. Sin hacer un desastre de partido vio como el rival con muy poquito y sus 'artes' se llevaba el partido.

Y eso que Cervera lo intentó todo, cambió el dibujo, metió jugadores, pero no se le puede pedir peras al olmo, y donde no hay poco se puede sacar. Este equipo necesita calidad como sea en el mercado invernal.

1. Negredo y Jairo arriba

Cervera apostaba por un solo delantero, Álvaro Negredo, con Jairo por detrás haciendo de enganche y ayudando, sobre todo, en labores defensivas. Alcalá se quedaba en el equipo titular y Cala y Salvi regresaban al equipo amarillo.

Pronto se veía que las intenciones de uno y otro equipo eran no equivocarse y no descuidar las labores defensivas. El partido iba en el camino de saber quién iba a ser el primero que cometería el error y que permitiera que el rival se adelantera. Por desgracias fue el Cádiz con un buen lanzamiento de Cucho Hernández en el que parece que Conan puede hacer algo más.

Más allá de eso, el juego se desarrollaba en el centro del campo. Sin ocasiones para ninguno, con Perea echándose el equipo a la espalda y poco más. Una ocasión del Getafe le daba un premio enorme en un partido que estaba condenado al cerocerismo.

2. Cervera cambia el dibujo

Queda claro en el partido que Bordalás tenía muy estudiado al Cádiz. En ningún momento le permitió los centros por banda. Salvi no pudo desbordar, Jairo menos y Perea siempre tenía encima a más de un contrario que le cosía a patadas gracias a la permisividad arbitral.

Viendo el panorama y las blandas totalmente bloquedas en el Cádiz, Cervera movía el banquillo metiendo a Fali, Álvaro Giménez y Choco Lozano. El técnico ponía a Jairo e Iza de carrileros, Fali por delante de Jonsson jugando de mediocentro y los dos delanteros sustituyendo a Salvi y Negredo.

Un 4-2-3-1 en el que Giménez era el punta, mientras que Perea y Álex caía en las bandas con un Fali que se colocaba casi de mediapunta dándo buenos pases arriba.

Parecía que el Cádiz tenía un nuevo aire. De hecho, el equipo amarillo mejoró llevando la pelota a las alrededores del área visitante pero no termina de concretar las jugadas. En la portería de Conan, sólo Ángel tuvo la oportunidad de sentenciar en un Getafe que le daba al Cádiz de su propia medicina: defender y defender para ganar el partido.

3. El otro fútbol del 'Geta' hace el resto

Por más que el Cádiz lo intentaba siempre chocaba con la muralla creada por Bordalás. Yáñez apenas tenía que intervenir y la dinámica del partido era de absoluta tranquilidad para el cuadro azulón.

Los de Cevera no lograban que el rival pasara apuros de ninguna manera. Sin que la segunda parte cadista fuera mala, cuando no se puede no se puede, sobre todo si lo que hay en el campo no tiene la capacidad de encontrar eso que el entrenador busca. El entrenador metía más madera con Malbasic y acabando el partido con tres delanteros, pero nada de nada.

