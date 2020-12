La nulidad ofensiva del Cádiz le condena ante un práctico Getafe (0-2)

La realidad del Cádiz es que lo va a pasar mal esta temporada. Una dulce realidad porque el equipo amarillo está en la máxima categoría, en Primera División, y ese debe ser el objetivo amarillo: salvarse cuanto antes. Es bonito e importante ganar a equipos como Madrid y Barcelona, son triunfos que quedan para la historia, pero de ello no se puede vivir toda la temporada y a este equipo le va a costar como al resto sumar los 40 puntos de la salvación.

Ante el Getafe se vio lo que a este Cádiz le cuesta, por ejemplo, intentar siquiera remontar o empatar un partido. De hecho no lo consiguió pues no no puso en aprietos al excadista Rubén Yáñez. Un tanto del Cucho Hernández puso en bandeja a un Getafe que con muy poquito ganó en Carranza. El segundo, obra de Maksimovic, casi al final, fue el broche a un partido nulo del equipo amarillo.

Cervera movió el banquillo y cambió el dibujo en la segunda parte jugando con tres centrales con Fali por delante y dos delanteros, pero ni por esas. El equipo no estuvo mal en la segunda mitad pero fue incapaz de generar aprietos al rival. Así imposible.

La preocupacion de Cervera

Se avecinan curvas en el Cádiz, si no es que las recorre ya viendo a un equipo que suma dos derrotas sin paliativos en las últimas semanas y que solo encontró esperanza, bendita sea, en la história victoria ante el Barcelona.

Cervera lo sabe, y manifiesta su preocupación. Ante el Getafe, el técnico amarillo sabía que el choque iba a ser duro pero entendía que en ataque su equipo podía hacer más cosas. "Esperábamos un partido como el de la primera parte pero en ningún momento lo he visto cómodo porque cuando ellos cruzaban la pelota y salía rebotada o despejada la cogían ellos y estaban cerca del área. Cuando hemos intentado hacer lo mismo cogían el balón y todos los rechaces eran del Getafe. A partir del gol si no estabas haciendo daño de esa manera perdiendo no lo ibas a conseguir".

El entrenador cadista hizo cambios en la segunda mitad buscando mover el árbol del partido. "Hemos cambiado cosas en la segunda parte con dos puntas para centrar balones, no lo hemos hecho mal llegando al pico del área sin dejarles salir a ellos, pero no hemos centrado balones y no hemos aprovechado a los dos puntas. Y luego que nos suele pasar, cometiendo errores en los que dejas de hacer cosas como ha sido el segundo gol y ya el partido se ha terminado".

Cervera explicaba cuál fue su planteamiento de partido. "Lo que no quería era poner dos delantero estáticos. Aún no veo bien al Choco y quería un jugador similar para que me echara una mano delante y con los medios centros en las pelotas divididas, como Jairo. Luego he puesto a Perea por dentro y Jairo por fuera para tener velocidad pero el rival no nos ha dejado maniobrar. Nos han metido el gol pero teníamos que cambiar con los dos delanteros. Hemos hecho cosas bien pero no las hemos terminado".

