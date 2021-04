Las historias de los Cádiz - Real Madrid

Ni mucho menos es un partido más. No lo es ni por asomo. El equipo más laureado del fútbol mundial visita el Estadio Ramón de Carranza y se mide a un Cádiz CF que está completando una temporada histórica. Todo un Cádiz - Real Madrid en el coliseo gaditano, un día para colgar el cartel de no hay billetes y vivir un ambiente espectacular. Algo que por desgracia no exisitirá este miércoles pero que seguro volverá.

Los partidos entre amarillos y blancos en casa gaditana han dejado momentos para el recuerdo. Hay que tener en cuenta que esta será la 18ª visita del Real Madrid a Carranza en Liga y Copa del Rey. Son más si se tienen en cuenta las ediciones que el club de Chamartín ha disputado del Trofeo Carranza.

El gol de Paco Baena

En esos 17 partidos previos, en tres el Cádiz saboreó la victoria. Los dos primeros enfrentamientos ganando de manera consecutiva, temporadas 77/78 y 81/82. Paco Baena y Mané fueron los primeros goleadores amarillos en Carranza ante el Madrid en sendos encuentros que acabaron con 1-0. Tres victorias del Cádiz, cinco empates y nueve derrotas es el balance hasta el momento en el historial en Carranza entre ambos equipos.

La última victoria amarilla ante el cuadro blanco fue en la campaña 1990/1991. Jose González en el primer minuto de partido marcaba un tanto que sería el de la victoria definitiva para el equipo dirigido por Héctor Veira ante el Madrid de Di Stéfano en los banquillos. Mucho ha llovido desde entonces, desde aquel 2 de marzo de 1991, poco más de treinta años esperando una nueva victoria cadista.

Butragueño y Robinho en Carranza

La historia de los enfrentamientos entre ambos equipos deja dos debuts muy significativos, sobre todo uno que marcó la historia del Real Madrid y del propio fútbol español.

El 5 de febrero de 1984 debutó Emilio Butragueño en el primer equipo del Real Madrid. El Buitre entró tras el descanso con el equipo blanco perdiendo 2-0, revolucionando el partido marcando dos goles, incluido el último que culminó la remontada del Real Madrid que acabó ganando por 2-3.

Desde entonces la historia de Butragueño ha ido ligada en parte a la del Cádiz pues sus actuaciones ante el cuadro cadista solían ser memorables como aquel gol que marcó a los gaditanos en el Bernabéu. Sin olvidar, la situación a la que el hoy por hoy director de Relaciones Institucionales del club blanco se enfrentó cuando su equipo fue eliminado en Carranza de la Copa por alineación indebida de Chseryshev.

De aquel debut de Butragueño a otro muy sonado pero que no supuso tanto a la postre, el de Robinho. Fue en la última campaña del Cádiz en Primera División cuando la joven estrella brasileña emergía en La Liga debutando en Carranza en un partido que tenía controlado el equipo de Víctor Espárrago pero que desató el jugador de Brasil. Un 28 de agosto de 2005, el último partido del Madrid ante el Cádiz en Primera. El gol de Ronaldo lo neutralizaría Pavoni para en la recta final marcar Raúl y dar la victoria al equipo de la capital.

'Cheryshev te quiero'

Pero para inolvidable la última vez que el conjunto de Florentino Pérez pisó Cádiz. Fue en Copa del Rey con el cuadro gaditano en Segunda B y clasificándose la ronda importante del torneo copero. Enfrente el Madrid que venía a sentenciar el pase en el partido de ida en Carranza.

Sin embargo, una enorme torpeza blanca sentendió a Rafa Benítez y los suyos. La Cadena COPE destapaba durante el partido, en una noche mágica de radio y fútbol, que el jugador Denis Cheryshev no podía jugar por estar sancionado. Cuando el Madrid y su delegado, Chendo, se percatarón del asunto ya era tarde. El jugador ruso incluso había marcado un gol en un partido intrascendente en el resultado.

La grada de Carranza, sabedora ya de lo que pasa, destapó el tarro del ingenio y la esencia gaditana con la habitual sorna y guasa de una tierra que disfrutó de lo lindo aquel día. Del 'Cheryshev te quiero' a otros cánticos que convirtieron en historia aquel partido. De todo lo demás poco quedó más el pataleo inútil del Real Madrid ante una infracción de libro que habían cometido en tierras gaditanas.

