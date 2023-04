"Usamos el deporte como terapia para superarnos"

La historia del jerezano Luis Carreras es la de un amante del patinaje artístico sobre ruedas que además es vicepresidente de la asociación Autismo Cádiz y que solo sabe superar obstáculos en su vida. Desde un deporte tan poco prácticado, Carreras reconoce la importancia del deporte en personas como él: "Empecé a patinar gracias a una entrenadora que me inició en el tema y me ayudó mucho con mi transtorno", explica en los micrófonos de COPE.

Luis padece trastornos del espectro autista (TEA) pero ni mucho menos ello le ha impedido para hacer una vida totalmente normal. "Este deporte ayuda mucho en el equilibrio en todos los sentidos, el deporte me ayuda en mi salud. Para cualquier persona que tenga una dolencia el patinaje le puede ayudar en su vida diaría", reconoce.

Carreras destaca que "ayudamos a cualquier persona que tiene autismo a que tenga una vida plena", destaca Carreras como vicepresidente de Autismo Cádiz. "Le diría a la gente que tienen que vernos como personas que están intentando integrarse en la sociedad, usando el deporte como terapia para superarse a sí mismos, de cara a cumplir sus sueños. No hay barreras, las barreras nos la imponemos nosotros".

Desde Autismo Cádiz se considera que la participación de las personas no es una opción, es un derecho recogido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual.

"No tengo una enfermedad, tengo un trastorno. Ayudar a los demás y a las personas con discapacidad o con trastorno del desarrollo es el motor de mi vida. Es como devolver toda las cosas que a mí me han dado en momentos difíciles de mi vida. Tuve momentos difíciles y conseguí superarlos, y ahora que tengo la oportunidad de haber conseguido estar en otro lugar, quiero ayudar", declara Luis, quien añade que "me siento muy respaldado por muchas personas".