Theo Vargas: "Los médicos creían que no lo iba a superar pero lo he logrado con la fuerza de mi familia"

La voz del Cádiz CF, la voz de la radio es la de Theo Vargas. El conocido locutor ha superado el coronavirus tras más de un mes ingresado en la UCI del Hospital de Puerto Real. Una experiencia para él y su familia que relata de esta manera en los micrófonos de COPE Cádiz.

"Los 35 días en la UCI me ha dejado muy tocado. Estoy mejorando poco a poco, andando pasito a pasito pero todavía la garganta no la tengo bien, pero lo importante es que estoy con vida que es lo más importante".

"Mi mujer y mi hijo lo han pasado muy mal. Todos los días esperando la llamada del hospital para saber si yo estaba con vida o no. Ha sido muy fuerte pero mi familia lo ha superado con mucha fuerza, aunque los médicos no esperaban que salieran con vida, pero aquí estoy gracias a Dios, a la Virgen de Fátima y al Nazareno", explica Theo.

El Cádiz CF le acompañó

Theo Vargas relata cuando salió de la UCI. "Fue un momento muy bonito cuando salí de la UCI y me pusieron el himno del Cádiz. He recibido un trato maravilloso por parte de los profesionales del Hospital de Puerto Real".

"Cuando esté recuperado lo primero que quiero hacer es salir a la calle y viajar a Estepona que es mi segunda tierra. Tengo que ir recuperándome poco a poco y pasar tiempo con mi familia. Quiero darle las gracias a la gente que me he apoyado, aún no he podido contestar a muchos de esos mensajes", reconoce el periodista.