El Tertulión de COPE Cádiz: mismos problemas, peor situación

Nueva jornada, nuevo partido y los problemas siguen siendo los mismos. Paco López tiene una idea de fútbol que puede ser preciosa y bonita pero la pregunta es bien sencilla, ¿tiene los mimbres para esa propuesta? ¿Tiene Paco jugadores para lo que él quiere? Las respuestas a sendas cuestiones parecen ser negativas por la sencilla razón de lo que se ha visto en esta nueve jornadas de campeonato.

El entrenador de Cádiz quiere un fútbol ofensivo, con la línea de atrás muy lejos de la portería de David Gil. Quiere jugar al ataque y marcar goles, a la par que con todo ello encontrar un equilibrio. La sensación es que no tiene esos mimbres, no tiene centrales rápidos ni una defensa que le dé fiabilidad. No posee un centro del campo que sostenga realmente al equipo y arriba, aunque tiene calidad, al final depende de la inspiración de un par de jugadores.

Y con todo la casa sin barrer. La explicación del entrenador al empate frente al Málaga fueron los dos errores en sendos goles visitantes. Una explicación parca y rídicula, pues sin faltarle razón, lo que se vio en el partido es que el Málaga podía empatar y casi remontar. Qué el Cádiz cometió dos errores groseros en los goles, efectivamente, pero que el empate se deba exclusivamente a ello parece ser ajeno a una realidad que dice que este equipo sigue jugando mal.

Este Cádiz sigue haciendo aguas y frente al cuadro malagueño Paco también se equivocó. El entrenador argumentaba los cambios por problemas físicos pero acabó el choque con Rubén Sobrino como nueve. Un desastre en toda regla de un equipo que sigue haciendo aguas y que cada semana echa una moneda al aire aspirando que algún día salga cara.