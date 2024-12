El Tertulión de COPE Cádiz: Garitano cambia al equipo

El Cádiz empató en un campo complicado. Un choque marcado por un penalti inventado por el colegiado, Cid Camacho, por unas supuestas manos de Álex en una falta del que nadie ha visto aún una sola imagen.

El penalti marcó el duelo para posteriormente en otra acción ser expulsado Ontiveros. El Cádiz aguantó con diez jugadores y sacó un punto valioso.

En el UD Almería Stadium cerraba Gaizka Garitano su estresante semana de ruedas de prensa y compromisos ligueros. Es obvio y evidente que el técnico vasco le ha cambiado la cara a este Cádiz, añadiéndole un entramado defensivo de seguridad necesario para un equipo que estaba clavando el plan del entrenador, pero que no contaba con el ansiado protagonismo que buscaba Cid Camacho. El colegiado del encuentro señaló un penalti inexistente y, a pesar de las tomas ofrecidas por la televisión, el VAR no entró en escena para corregir la calamitosa decisión.

Acerca de esa polémica que marcó un punto de inflexión en el partido, Gaizka Garitano era tajante y manifestó que «me parece algo muy grave lo que ha pasado. Nadie tiene ninguna imagen de que le pegue con la mano. Que el árbitro no haya ido a revisarlo me parece algo muy grave. Grave no, gravísimo«, comenzaba explicando el técnico vasco, que aseguraba que el protagonista de la acción, Álex Fernández, decía «que no le pega en la mano».

Además, insistía en la inexistencia de tomas para corroborar la polémica decisión de Cid Camacho. «No tenemos ni una imagen que diga que le da con la mano«, explicaba. Sobre lo puramente deportivo, Garitano ponía en valor el partido realizado por lo amarillos. »Es un campo difícil. Ahora mismo es el mejor equipo de largo. Once contra once hemos hecho un buen partido. Luego se nos ha complicado, pero hemos competido bien«.