El Tertulión de COPE Cádiz: escándalo sin precedentes

La radiografía de lo sucedido tras el Cádiz - Elche es la siguiente. Del Cerro Grande pita el final del partido con el enfado del personal tras un partido que se le escapó al Cádiz con una mala segunda mitad. Nada parece alteral un final de encuentro normal hasta que a Sergio le comunican que el gol de Ponce es fuera de juego claro.

En ese momento, y bajando el tunel de vestuarios de Carranza, el entrenador cadista pide permiso para charlar con el árbitro sobre dicha jugada que ya corre por los móviles de media España. Ponce está más que adelantado, es fuera de juego e Iglesias Villanueva se ha comido la jugada de principio a fin.

La sorpresa para Sergio es que cuando llega al vestuario arbitral Del Cerro Grande ya sabe el motivo por el que el entrenador quiere charlar con él. "Lo siento mucho, es un error", le dice el árbitro al entrenador cadista. La situación del cuarteto arbitral es la de descomposición total ante un fallo inadmisible. La cosa va a más pues Guadalupe Porras, asistente en la banda del gol del Elche, está llorando desconsolada y también pide perdón al entrenador cadista.

Ahí es cuando se conoce que la propia asistente pidió que en la jugada del gol se revisara el tanto por posible fuera de juego. Porras le pide a la sala VAR con Iglesias Villanueva y Diaz de Mera como encargados, que revisen la jugada pero hacen caso omiso a las indicaciones de la asistente. Un gol que no debió subir al marcador y que en primera instancia no ve Guadalupe Porras, aunque la jugada para un linier no es sencilla, pero lo que es más grave es que no la vean dos árbitros con veinte imágenes, monitores y un sinfin de recursos.

Los árbitros, sancionados

Con todo, la sanción para Iglesias Villanueva y Diaz de Mera no se han hecho esperar. Los dos no van a pitar los partidos que tenían asignados de Copa del Rey. El primero iba a estar en el VAR del Levante - Atlético de Madrid, mientras que el segundo iba a ser el árbitro principal del Villarreal - Real Madrid. Por su parte, Del Cerro Grande, víctima del error de sus compañeros, se mantiene como árbitro VAR del Betis - Osasuna, ya que desde el Comité Técnico de Árbitros se entiende que no es el causante directo del escándalo del Cádiz - Elche.