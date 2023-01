Cádiz - Elche: empate justo con la imperdonable ayuda del VAR (1-1)

El Cádiz - Elche tenía un análisis hasta que una vez acabado el partido se pudo ver varias imágenes del gol Ponce que hacía el empate en la recta final del encuentro. En ellas se apreciaba como el delantero del cuadro ilicitano estaba en claro fuera de juego cuando comenzaba la jugada que finalmente acababa en gol. Una acción que el VAR no quiso revisar, o mejor dicho, Iglesias Villanueva, no hizo bien su trabajo la de mirar un fuera de juego que era de manual.

Esa acción marcó un partido en el que el Cádiz entró bien gracias a un golazo de Brian Ocampo. El uruguayo ponía por delante al Cádiz en una primera parte de ocasiones para los dos equipos. El Elche estuvo a punto de empatar con varios disparos al palo y también el equipo cadista con un disparo de Iza al palo.

La segunda parte fue totalmente distinta. El Cádiz desapareció y el Elche fue a por todas sabiendo que tenía que ganar. Tanto fue el cántaro a la fuente que llegó el gol en una acción que debió subir al marcador, pero que por otra parte era merecida por los méritos del equipo de Machín. En ese descontrol de partido el Cádiz estuvo a punto de ganar con dos acciones protagonizas por Negredo y Rubén Sobrino. Un empate, en definitiva, que no vale para que el Cádiz respire y salga del descenso.

Sergio reconoce que el árbitro le pidió disculpas

La cosa llega hasta tal punto que el propio árbitro del partido reconoció el error en el gol ilicitano, tal y como explicaba el propio Sergio González. "He ido a hablar con Del Cerro Grande y me ha pedido disculpas por el gol. Es un error muy grosero. La sensación es que han chequeado una falta y no el fuera de juego. El VAR si vale para algo debe ser para los fuera de juego".

Sergio iba a más destacando que todo esto "es una piedra más en el camino pero no puedo hacer mucho más. El árbitro y el auxiliar me han pedido disculpas y no es normal que el VAR no haya visto esa jugada. No lo entiendo. La verdad es que el VAR y yo no nos llevamos nada bien", apuntaba el entrenador cadista.

Todo se resume en las lágrimas de Guadalupe Porras, asistente de Del Cerro Grande en el partido. La linier entró llorando en su vestuario por el error que ya conocían por parte de su compañero Iglesias Villanueva. La asistente también se dirigió a Sergio para pedirle disculpas.