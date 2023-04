Sergio y el "trascendental" partido ante el Valencia: "Vamos a competir siempre"

Tras el varapalo sufrido frente a Osasuna, Sergio ha hecho hincapié estos días en la recuperción mental de su equipo para afrontar el duelo del domingo como si de una final se tratase, aunque el entrenador huya de ese término tan trágico en muchas ocasiones. Aunque no use esa palabra, utiliza otra que no deja de tener esa dosis de dramatismo.

"Es un partido trascendenal, no es límite pero es un encuentro muy importante. El otro día recíbimos un palo duro sin estar a nuestro mejor nivel futbolístico pero a pesar de todo tuvímos ocasiones para ganar. Generamos solo ocho faltas y el rival quince, eso hizo que no se notara en el campo quien se jugaba más. Puedes estar más o menos fresco pero hay que demostrar quien se juega más". "Ni después del Betis éramos aviones y ahora bicicletas. Estamos en una situación que hubiéramos firmado hace meses", explica Sergio.

El entrenador amarillo recalca la importancia del tema mental con partidos en los que hay mucho en juego. "La salvación siempre pasa por los partidos en casa aunque cuando se va acercando el final la responsabilidad es mayor. Lo importante es no cometer errores. El que más personalidad y frialdad tenga va a tener mucho a ganar. Hemos desmostrado siempre valentía, salvo el día de Osasuna que no estuvímos tan finos como otros días".

Cierto es que el Cádiz ha respondido en momentos complicados de temporadas anteriores, incluso en la pasada cuando llegaba a la última jornada con todo en juego. "El que aguante mejor la presión va a tener mucho ganado. El agobio te puede hacer pequeñito. Estoy tranquilo porque el equipo en situaciones límites estuvo bien. Hemos demostrado ser un bloque fuerte y con carácter. Estoy confiado para jugar este tramo decisivo de la temporada".