Sergio busca mayor efectividad de sus delanteros

Entre dos aguas, como diría el mítico tema del gran Paco de Lucía. A mitad de camino de la resaca, dolorosa, del partido en Gerona y en la previa de un choque no menos exigente como es recibir al Betis en Carranza. Así se encuentra un Sergio González que sigue dándoles vuelta a la cabeza a todo lo que pasó en Montilivi, sabiendo que frente al cuadro de Heliópolis su Cádiz debe dar otro paso adelante para intentar sumar los tres puntos.

"Fue un golpe duro lo del otro día. Todos defendiendo como titanes y con problemas físicos. La última acción empañó un poco el partido. Ahora mismo estamos mucho más cerca de ganar partidos que en las cinco primeras jornadas.

Estamos tan cerca que nos da rabia ahora mismo. Nos hemos quedado cerca de ganar los últimos partidos. El equipo ha dado pasos adelante", reconoce el propio Sergio.

Sin olvidar el choque en Montilivi, el entrenador explica la entrada de Juan Cala en la segunda parte. "Entendemos que con línea 5 Cala es un jugador con jerarquía y experiencia para darnos un paso adelante. Desde la salida de Cala evitamos mucho peligro de ellos con Castellanos y Stuani. La apuesta salió bien a pesar de la última jugada".

Me gustó mucho ante el Girona la fase defensiva de la primera parte. Llegaban a nuestro campo pero no conseguían nada más. Nos faltó quizás más con el balón. En la segunda parte me gustó que cambiamos la dirección del partido con el gol.

Cambios en el equipo

Mirando al futuro inmediato, Sergio avisa de cambios y rotaciones lógicas en el partido de este miércoles frente al Betis. "Pensando en los partidos es el momento para que los jugadores que están cabreados conmigo y quieren jugar que lo hagan y lo demuestren. Que me demuestren que me estoy equivocando yo por dejarlos en el banquillo. En el mundo del fútbol actual el once inicial queda bastante diluido porque hay cinco cambios durante los partidos", reconoce.

La temporada pasada el Cádiz se adelantó ante el Betis pero al final sucumbió gracias a los cambios que hizo Pellegrin y no hizo a tiempo Sergio. "El año pasado el partido ante el Betis fue el que más costó hacer el tercer cambio. En esa indecisión de hacerlo nos ganaron. El plan de partido del Betis es muy evidente. Cambiando los nombres la propuesta es similar. Están consiguiendo un rendimiento brutal de todo el equipo. Va a ser un partido similar a la de la temporada pasada cambiando algunos nombres".