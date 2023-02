La polémica tras el partido del Cádiz en el Camp Nou: ¿Se puede tocar al portero en el área?

El gol de Roger en el Camp Nou se topó con la decisión de González Fuertes de anularlo por una supuesta falta de Fali sobre Ter Stegen que ralmente no existió. Una acción que el colegiado no revisó siquiera en el videoarbitraje y que interpretó sin más como falta, a pesar de que hay muchas evidencias de que no fue así.

¿Por qué no es falta de Fali sobre el portero del Barcelona? Según el reglamento un cancerbero no es intocable y se le puede disputar sin problemas un balón en el aire. Otra cosa es que el jugador en cuestión invada la posición del portero e impieda que este pueda coger el balón con las manos al intentar atraparlo. Solo en ese caso se puede pita falta, pero eso de que el portero no se le puede tocar en el área pequeña es, como dijo Sergio, una leyenda urbana.

Más aún cuando la acción en cuestión se produce en el límite del área pequeña, en la línea. De ahí que Ter Stegen no esté siquiera en su radio de acción. Pero aquí la clave es que Fali se limita a saltar hacía arriba, mientras que el portero del Barcelona va a la posición del defensa cadista. Es por tanto el meta alemán quien invade la situación del jugador amarillo y nunca puede ser falta. De ahí que sea del todo inexplicable que el árbitro pitara falta y ni siquiera se revisara en el VAR.

Es una disputa sin más entre un portero y un jugador. Ninguno de los dos tiene el balón porque lo que cualquier futbolista puede disputarlo ante el meta rival. Más aún cuando Fali se limita a saltar y no estorbar a Ter Stegen que no tiene la pelota y sale de su área para intentar despejarla.

El experto arbitral de COPE, Pedro Martín, reafirma el error de González Fuertes. "El portero sigue siendo un jugador muy protegido en el área pero eso de que no se le pueda tocar no es así. En la jugada del Camp Nou Ter Stegen sale de su portería y choca con Fali, es el meta el que choca con el defensa del Cádiz. Si fuera al revés, sí sería falta. Que no se le pueda tocar es una manera de decir que el portero está protegido pero claro que se le puede tocar porque además, en este caso, Fali hace un salto limpio sin alzar ni mover los brazos".

Martín recuerda que el error del árbitro es tal porque "el colegiado pita antes de que acabe la jugada cuando tendría que haber dejado que acabara y luego decidir lo que fuera o apoyarse en el VAR pero ya sabemos que los árbitros aún no saben utilizar esta herramienta".