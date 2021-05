Petón: "La temporada y el trabajo de Álvaro Cervera en el Cádiz son admirables"

Exjugador, periodista, comentarista en Tiempo de Juego y también consejero de la SD Huesca. José Antonio Martín, 'Petón', vive momentos especiales a poco de que su equipo juegue en el Ramón de Carranza. Sabe que se la juega ante un Cádiz "que ya está salvado" y que solo le vale la victoria.

En Deportes COPE Cádiz, Petón se deshace en elogios al conjunto gaditano. "El Cádiz ha hecho una temporada espectacular. Ha sido impresionante y admirable. Ya sabéis mi devoción por Cervera y por el Cádiz CF. Le doy mucho mérito a lo que está haciendo Cervera desde hace años porque ha entendido perfectamente lo que es competir".

"Tiene mérito en haber consolidado el equipo en torno a una idea, sabiendo que los jugadores que tenía con orden y velocidad le podían dar el ascenso a Primer. Y luego consolidando al equipo en la máxima categoría desde un inicio de temporada brillante que le hizo tener una mochila cargada de puntos que le ha hecho estar tranquilo toda la temporada. La victoria ante el Granada pone el laurel a la temporada del Cádiz", explica Petón.

El estilo del Cádiz, Petón recuerda cómo jugaba Álvaro Cervera. "Tenía una habilidad tremenda y de características muy diferente al juego que el Cádiz está llevando a cabo. Este equipo no juega como su entrenador, no quiere decir que no haya jugadores de calidad, que los hay. Con la plantilla que tiene y los jugadores ha encontrado una forma de juego que se adaptado a sus mimbres. Cervera ha encontrado una formula maravillosa, para qué va a cambiar".

"El Cádiz tiene en su vestuario jugadores que transmiten en el campo lo que quiere el entrenador", recuerda.

Cádiz - Huesca

"Solemos perder siempre que cada vez que vamos a Carranza. Recuerdo un empate a uno que íbamos ganando 0-1 y luego tiene un error nuestro portero Remiro que empata Servando. Estamos con la obligación de ganar en Carranza, ya me cambiaría yo por estar todo el tiempo defendiendo y ganar al final del partido. Tenemos que ir a por todas", explica Petón.

"Rezo para que el Cádiz esté relajado pero sé que no va a ser así porque la concentración es una de las primeras virtudes del Cádiz CF. Cómo vayamos pensando eso estamos listos".

La direncia con los de abajo. "El Cádiz ha ganado a equipos de arriba pero también a algunos equipos de abajo. Ha mezclado éxitos con muchos equipos y por eso está donde está con todo el mérito que tiene y Manuel Vizcaíno está disfrutando y yo sufriendo como un perro", apunta entre risas.

También te puede interesar:

Negredo en COPE: "¿Mi retirada? Ojalá pueda ser en el Cádiz CF"

Gabi Ramos: "Afrontamos con mucha ilusión poder meter al San Fernando en el 'play off'"