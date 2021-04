"Mi padre querría un empate en el Cádiz - Celta"

Una leyenda del Celta de Vigo con raices gaditanas. Pedro González 'Pedrito' fue uno de esos jugadores que triunfó lejos de su tierra y que dejó huella allá donde estuvo. La dejó en Cádiz, donde jugó y echó raices familiares, pero también en Galicia gracias a las ocho temporadas que vistió la camiseta celeste del Celta.

Nació en 1940 en Córdoba y jugó como lateral derecho. Comenzó en el Real Jaén y siguió en otros como Iliturgi y Racing de Santander antes de recalar en el Real Madrid en la temporada 1961/1962 dada su proyección y su agresividad sobre el césped, todo lo contrario que fuera de él, donde irradiaba buen humor por los cuatro costados y que tan bien ha empapado en su hijo.

Del Madrid llegó cedido al Cádiz CF dos temporadas, donde además de enamorarse también brilló para recalar en el Celta. Fue en el club gallego donde más años estuvo y donde se retiró para pasar a los banquillos, empezando por el Gran Peña de Vigo, filial del club celtiña. Después dirigió al propio Celta, Arosa, Real Jaén y Racing Portuense. También fue segundo entrenador del Cádiz CF durante la temporada 1993-1994, en Segunda B.

Gracias a su estancia en Cádiz CF llegó, a los años, Lucas. El cantante gaditano, la mitad del duo musical Andy y Lucas, habla así de su padre en Deportes COPE. «Mi padre estaba cerca de casarse con una chica jienense pero vino a Cádiz y se enamoró perdidamente de mi madre, que como es obvio le prohibió jugar 'a dos bandas' y se quedó ya aquí», relata el cantante explicando el motivo que la vida de su padre se ligó a la Tacita.

Volviendo a Vigo, Lucas habla maravillas del club y de la gente celtiña. «Yo alucinaba cuando iba con él a Vigo. No diría que su fama allí fuera como la de Mágico aquí, pero sí como la de Pepe Mejías. Cuando yo he ido allí he hablado con muchos aficionados que ponen a mi padre como leyenda y por encima de grandes futbolistas como Mostovoi, Karpine, Revivo o Gudelj...», cuanto con honor un cantante que apenas vivió allí un par de añitos. «Yo no tengo muchos recuerdos de allí. Sé que hice allí la guardería mientras mi padre entrenaba al filial. Después sí, después ya he ido unas cuantas veces y alucino como quiere la gente a mi padre».

Si ya Lucas conocía de buena fe la gran afición que su padre había dejado en Vigo no pudo más que confirmarla cuando le pasaron el vídeo del minuto de silencio que se guardó en Balaídos tras su fallecimiento. «Yo eso no lo he visto nunca, ese Silencio. Increíble el respeto que se respiraba allí. Ni un solo grito del tonto de turno que que siempre sale en todos lados, ni uno. Fue emocionante y muy sentido», asegura.

"Nuestro himno es bonito pero el de Manolito Santander es único"

Lucas reconoce que su padre quería que él se formara como futbolista. "Tengo que reconocer que se me daba bien y cuando le dije a mi padre que lo dejaba por la guitarra se llevó una desilusión", explica. Aun así, el cantante destaca que "la gente de Galicia quería mucho a mi padre. Allí era como el Pepe Mejías del Celta, un hombre muy querido".

"Mi padre jugaría hoy en el Cádiz pero cuando lo hacía daba muchas patadas", apunta entre risas.

Andy y Lucas son los autores del himno del centenario del Cádiz. "Lo cantamos en aquel partido de 'play off' ante el Oviedo en Carranza y parece que lo gafamos", explica Lucas. "Es una canción muy bonita pero el verdadero himno del Cádiz es el 'Me han dicho que el amarillo' de Manolito Santander".

