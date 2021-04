Botubot: "Juzgué a Juan Cala sin pruebas, pido disculpas y asumo mi error"

Manolo Botubot, exjugador de Cádiz y Valencia, condenó a Juan Cala por su incidente con Diakhaby en redes sociales. Un comentario en 'Twitter' que causó mucha polémica y del que ha rectificado el que fuera defensa gaditano.

Botubot asume su error de haber condenado sin pruebas al jugador amarillo Juan Cala. Disculpas que ha llevado a cabo en twitter y también en Deportes COPE Cádiz.

"No debe ser motivo de honra pedir disculpas. Lo que tengo claro es que en el mundo de fútbol en mitad de un partido se dicen muchas cosas pero todo se debe quedar en un terreno de juego. En mi caso yo me dejé llevar por lo que me dijeron algunos y el análisis fue desacertado por mi parte. Entiendo que un jugador está a mil por hora en un partido y a veces se dicen cosas que uno no piensa que, repito, deben quedarse en un terreno de juego".

"Asumo mi error"

Botubot reconoce que "me llamaron nada más acabar el partido desde Valencia y comenté lo que yo había oido. Dije que lo de Juan Cala era de juzgado de guardia y que no estaba bien lo que hizo. Está claro que me equivoqué. Luego me di cuenta que no había nada claro del asunto y no puedo juzgar a nadie. No se puede juzgar a nadie sin pruebas, me he equivocado como ser humano".

"Me equivoqué en redes sociales y fue ahí donde me disculpé públicamente. Para culpar a alguien debes tener un motivo y yo no lo tenía por eso he pedido perdón. Las redes sociales son muy peligrosas porque la cantidad de comentarios negativos que me han hecho es increíble. Se me ha acusado de no defender al Cádiz y yo le debo mucho a mi ciudad y al Cádiz CF, nunca me podré olvidar de donde nací. Me duele que la gente piense de mi lo que no soy", recuerda Botubot.

Yo Manolo Botubot, después de analizar y reflexionar detenidamente sobre el caso Cala , creo que mi obligación es pedir disculpas, si he herido la sensibilidad de alguien lo dije dejándome llevar por lo que vi y escuche en la televisión, que lo daban como algo hecho ( Sigo hilo) — Manolo Botubot Pereira (@BotubotManolo) April 7, 2021

El que fuera jugador del Cádiz y Valencia reconoce que "he pedido disculpas al club personalmente y no tengo problemas en hacerlo con Manolo Vizcaíno y el propio futbolista Juan Cala. Asumo mi error, más no puedo hacer", concluye con elegancia Botubot.

