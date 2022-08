Oli analiza el Cádiz: "Sergio tiene que buscar ahora mismo el mejor equipo con lo que tiene"

Oli se ha estrenado como comentarista del Cádiz CF en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El exjugador y exentrenador cadista reconoce que "al Cádiz le hacen falta fichajes que suban el nivel del equipo. Es cierto que hay bajas importantes pero para mi la pareja del centro del campo tiene que ser San Emeterio - Blanco".

Al respecto, Oli cree que "Blanco es un jugón y tiene frescura. Va a subir el nivel del Cádiz seguro, no tengo dudas de ello". Asimismo, recuerda que "ahora mismo el Cádiz no tiene muchos recursos por las bajas que tiene y futbolistas que no están en buena forma. Las jornadas pasan y ahora va a tener que hacer en 36 jornadas lo que podría haber hecho en 38".

"Si hablamos mucho de jugadores como Negredo o Choco Lozano es que la cosa va bien pero no se puede cargar de responsabilidad a jugadores como Mabil o Diarra. Son futbolistas para darles confianza y poco a poco tener más minutos", explica Oli.

Oli entiende que "Sergio tiene que buscar ahora mismo el mejor equipo con lo que tiene".