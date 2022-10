Negredo da un voto de confianza al Cádiz CF

Habla la voz de la experiencia, uno de los líderes del vestuario del Cádiz CF, Álvaro Negredo. Seguramente su discurso tiene un cariz más importante por todo lo que ha vivido en el mundo del fútbol. El ariete vallecano sabe de lo que habla y en sus palabras deja caer un voto de confianza importante de cara a conseguir el objetivo del cuadro cadista.

Todo sin olvidar la autocrítica tras el desastre de Vallecas. “Fue un partido malo en todos los sentidos. Los que estábamos dentro sentíamos que el rival era superior. No era la sensación de que nos estaban avasallando pero sí de que nos llegaban muy fácil. Justo en el momento del descanso de poder hablar y cambiar cosas, llegó el penalti con la expulsión y luego el segundo gol, que fue el que más nos pasó factura.

En la segunda parte igual, expulsión gol. Ellos fueron superiores, nosotros tuvimos un mal día y esperemos que no se vuelva a repetir".

El delantero lamenta la derrota tras la imagen dada en los últimos encuentros. "Estábamos en una línea donde no estábamos consiguiendo los resultados pero la actitud era otra, el juego del equipo estaba siendo bueno, el partido de Girona se nos va en el último minuto y esa mala suerte también hace que estemos en esta situación. Porque no hemos matado los partidos, porque no hemos sabido acabar antes con el partido. El equipo debe seguir trabajando y queda mucho. Tenemos que ponernos las pilas en ese sentido y tenemos que empezar a puntuar de tres en tres. El rival que llega es muy difícil, pero hemos demostrado que en nuestro campo podemos hacer muchas cosas buenas”, explica.

