Marcos Mauro, un aficionado más en el Cádiz - Elche: "Quería aprovechar mis abonos"

El Cádiz CF deja huella. La deja en los aficionados, en los que visitan el coliseo gaditano, en los que alguna vez se han dejado llevar por el amarillo y azul, y por supuesto deja huella en aquellos futbolistas que han tenido el honor de vestir la camiseta del conjunto cadista.

Uno de ellos es el argentino Marcos Mauro, hasta este pasado enero jugador cadista. Cuatro temporadas y media han sido más que suficientes para dejar una pasión cadista que el jugador reafirmó este sábado en el Cádiz - Elche. Lejos del palco, lugar habitual para exjugadores, entrenadores y 'colaos' de todo tipo, el argentino se fue a la grada, con su gente y además disfrutó de la previa del partido como Dios manda.

En los alrededores de Carranza

El futbolista atiende a Canal Amarillo yendo de Cádiz a Madrid. "Estoy de vacaciones y tenía cosas pendientes que finiquitar y solucionar y por eso vine a Cádiz, también para poder despedirme bien de mis compañeros y de mucha gente a la que quiero en esta ciudad". Y es que el argentino recuerda que "mi salida fue mi rápida, llevaba semanas hablando de la posibilidad de salir por la falta de minutos pero cuando se hizo todo fue muy rápido y tuve que marcharme a México".

El jugador desvela que "la liga mexicana es totalmente distinta, es otro tipo de juego y de clima. Estoy contento por haber dado este paso, es una oportunidad para abrirme otro tipo de mercado y es una oportunidad que me ha dado el fútbol. Alli en México hablo mucho del Cádiz", reconoce el hasta hace poco central cadista.

Respecto a lo que vivió el pasado sábado, Mauro explica todo lo que pudo sentir antes y durante el partido del Cádiz. "Siempre tuve curiosidad de vivir los partidos del Cádiz desde el otro lado. Es un ambiente familiar y emocionante. Me permitió despedirme de la afición y del club de una manera más relajada y viviéndolo desde otra perspectiva. Fue un día bonito para mi y mi familia, y al parecer trajimos suerte para los compañeros", apunta entre risas.

El caso es que más de uno se percató de su presencia en los arlededores del estadio. "Nunca pensé que los aficionados se iban a dar cuenta de mi presencia, la verdad. Yo iba con mi familia, mi mochila y me llevé mucho cariño de la gente. Me decían que no estaban acostumbrados a ello, pero es verdad que hasta hace poco yo estaba jugando en el Cádiz".

Mauro huyó de ver el partido, como hacen muchos, en el palco del Nuevo Mirandilla. Todo lo contrario, con su camiseta y su familia a la grada como cualquier aficionado, huyendo de las tonterías del fútbol moderno. "Es cierto que algunos jugadores no lo hacen porque quizás no tienen la oportunidad. En mi caso quería aprovechar mis abonos del Cádiz, que los tengo, y porque sabía que era una manera bonita de disfrutar del partido y me lo pasé en grande", explica Mauro que el viernes le dijo a sus excompañeros "que quería vivir el partido desde la grada y animarles desde allí".

