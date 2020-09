Manolo Pérez analiza al Cádiz CF: "Le falta mucho al equipo para competir en Primera"

Prácticamente un gaditano más, aunque catalán de nacimiento, pero sobre todo cadista, Manolo Pérez analiza el primer partido del Cádiz CF ante Osauna. Lo hace desde su prisma de “aficionado” como él mismo recuerda pero con la experiencia de haber estado en un terreno de juego y de saber lo que es jugar en Primera División.

Para empezar reconoce lo evidente. “No me gustó lo que vi ante Osasuna. Al Cádiz le faltan muchas cosas para competir en Primera, vi a un Cádiz peor del que se vio la pasada temporada en Segunda. Era un Cádiz peor que el del año pasado, irreconocible y con jugadores que eran suplentes en el Cádiz y que ante Osasuna estaban siendo titulares. Lo achacaremos a lo atípico de la situación y la pretemporada tan rara como ha sido”, explica el exjugador amarillo.

Manolo Pérez no comparte el once que sacó Cervera ante Osasuna y sobre todo incide en que ahora mismo no hay demasiados futbolistas para competir en Primera. “Yo creo que pudieron haber jugado otros futbolistas. Evidentemente hablo como aficionado y no estoy dentro, hay jugadores que podrían haber jugado y no lo hicieron. El Cádiz tiene jugadores pero el problema es que muchos no creo que puedan dar el nivel suficiente en Primera. Competir en la máxima categoria no tiene nada que ver con Segunda”, recuerda.

Confianza y necesidad de fichar

Con mercado por delante aún, el Cádiz CF no debe dejar que pase el tiempo y no vengan nuevos jugadores cuanto antes. “Hay que firmar por lo menos seis jugadores pero que estén contrastados y que vengan a llevar el peso del equipo. Con el equipo que hay no nos da, no veo muchos jugadores ahora mismo en la plantilla preparados para competir en Primera. Negredo puede ser uno de ellos, Alex Fernández si está bien debe serlo pero no veo mucho más”.

