El San Fernando CD, será de los primeros clubes en jugar un partido con público en las gradas

El San Fernando CD será de los primeros equipos andaluces, y el primer club gaditano, en disputar un partido de fútbol con público en su estadio. Será este jueves en un amistoso ante el Córdoba en el Estadio Iberoamericano.

Con un máximo de 800 espectadores en un recinto que tiene una aforo de unos 10.000 espectadores, los aficionados deben cumplir con las normas y el protocolo.

Noly Gómez, presidente del San Fernando CD, explica que "vamos a llevar a cabo lo exigido por parte de la Junta de Andalucía y el protocolo que nos piden. Vamos a separar a los aficionados con dos asientos entre cada uno de ellos que será un mínimo de metro y medio. Vamos a intentar que los aficionados estén muy informados sobre las obligaciones que tienen".

El presidente destaca que "no tendremos bar en el estadio, los aficionados no podrán quitarse la mascarilla y tendrán que estar sentados en todo momento. Asimismo, las entradas no se pueden comprar en taquillas. Serán numeradas y los aficionados tienen que venir con su DNI para informar en caso de algún positivo por coronavirus".