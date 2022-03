Luis Hernández en COPE: "Con el gol de Sobrino lloramos de rabia porque el fútbol hacía justicia"

Luis Hernández ha sido uno de los jugadores que ha revolucionado al Cádiz tras el mercado invernal. Llegó a finales de enero y desde entonces se ha convertido en jefe de la defensa junto a Víctor Chust.

El jugador ha pasado por los micrófonos de Deportes COPE Cádiz, analizando la actualidad del Cádiz y lo que ha supuesto la victoria amarilla ante el Villarreal.

"Tras el partido del domingo estamos contentos y más tranquilos. El gol de Rubén Sobrino, que se lo merecía, fue un paso importante para nosotros. Todo es fruto del trabajo bien hecho en las últimas semanas. Merecíamos más puntos de los que teníamos. El fútbol a veces es así y te llevas la victoria en el último minuto y parece que sabe mejor", explica el futbolista.

El zaguero reconoce lo que se vivió en el campo. "Habíamos recibido muchos palos de manera injusta. No habíamos ganado en algunos partidos de manera increíble y cuando marcamos ante el Villarreal muchos lloramos de rabia porque se hacía justicia con nosotros", reconocía el central cadista.

«Hemos merecido más»

"Muchas veces es un tópico pero este equipo merece más. Hemos sido superiores a muchos rivales. Ante equipos como el Getafe y el Atlético de Madrid hemos mecido ganar. De la manera que se ganó el otro día ha sido una barrera con la que se supereraron muchas cosas. La victoria ante el Villarreal ayuda mucho en la moral y en lo anímico, además es la segunda victoria consecutiva en casa".

"Ahora llegas al parón fuera del descenso y eso ayuda. El parón viene como viene pero lo hacemos con una victoria, siempre es mejor llegar ganando que con una derrota. Tenemos ahora una semana para seguir preparándonos y ser conscientes que no podemos bajar un ápice de la manera de competir que estamos teniendo. Hay que seguir con confianza y afianzados con resultados que es muy importante".

Hernández añade que "hemos ganado a un Villarreal que venía de golear a la Juventus con un auténtico equipazo. Sabíamos que era un partido importante en el que el equipo tenía que estar muy fino".

"Antes del partido ya sabíamos que el Mallorca había partido y lo hablamos. Era un partido importante como los que restan por delante. El equipo se enfrentó a un gran rival pero es cierto que no estuvo bien gracias al trabajo que hicimos sobre el campo".

Sobre sus actuación invidivudal. "A nivel personal estoy muy contento pero no me gusta hablar de cuestiones individuales, soy más de hablar del equipo. Estoy agradecido de la confianza que me ha dado el entrenador por jugar y tener minutos. Da gusto competir en este equipo y darlo todo en el terreno de juego.

Cuando llegó al Cádiz no había miras muy altas con su fichaje, cosa que el jugador ha cambiado: "Entiendo que las expectativas sobre mi no eran altas porque cuando un jugador sale de España y te vas a uno como Israel pues se pierde la persepectiva. Comprendo que se conozca tanto cómo están los jugadores pero ahora quiero devolver la confianza sobre mí". Muchos jugadores dudaron de fichar por el Cádiz en enero. "Yo tenía claro donde venía, conocía a muchos jugadores de la actual plantilla y veía que la línea del equipo estaba cambiando. Cuando llegué se había ganado al Levante y ante el Español se perdió la victoria en el descuento. Todo eso me ha ayudado a que la adaptación sea más rápida y mejor", explica el futbolista.

«Sergio es un gran motivador porque ha sido un pedazo de futbolista»

Luis Hernández habla del entrenador cadista, un técnico que le ha dado minutos prácticament desde que el jugador llegó al Cádiz. "Sergio es un gran motivador y ha sido un pedazo de futbolista y eso ayuda a que pueda ser mejor entrenador. Estoy muy contento con él y sobre todo agradecido por su confianza".

"No soy muy goleador, es verdad que he tenido alguna ocasión de marcar", reconoce. ¿Y los saques de banda? "Hay mucha guasa en el vestuario. Le dieron el otro día el balón a Alejo, estaba el balón seco y me lo dejo en el suelo para que se mojara", explica entre risas. con ese tema pero creo que deberíamos sacarle más provecho a esas jugadas, hay que mejorar". El central desvela que "no hago nada especial para sacar así de banda, es algo innato".

De la afición destaca que "me encanta el ambiente del estadio. La gente está con nosotros y saben que la permanencia va a estar en partidos de casa donde nos van a ayudar mucho".

"Estamos ahora fuera del descenso y el optimismo del equipo siempre ha sido la misma pero verte ahora fuera del descenso es otra cosa. El equipo siempre ha creído y ha tenido optimismo", concluye el jugador.

