Kike Márquez: «No entendí los pitos de Carranza, quien dude de mi cadismo es que no me conoce»

Gaditano, sanluqueño y cadista. Kike Márquez vive uno de los mejores momentos de su carrera deportiva en el Extremadura. El jugador vuelve a verse las caras con el Cádiz CF este próximo domingo en Carranza en la tercera jornada del campeonato.

El sanluqueño habla en los micrófonos de COPE. "Estoy muy contento en Almendralejo. Me gustaría renovar, no tengo prisa pero me encantaría seguir".

"No entendí los pitos en Carranza en mi última visita. Yo soy un profesional y me debo a mi equipo pero quien dude de mi cadismo es que no me conoce", asegura.

Márquez explica que "el partido de este domingo no tiene nada que ver con el jugamos en junio porque nosotros nos jugamos mucho más".