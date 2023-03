La justicia ordinaria, una opción más que factible para solucionar el Cádiz - Elche

Si alguien tiene dudas de hasta donde va a llegar el Cádiz CF por la flagrante negligencia que sufrió en el partido ante el Elche, que salga de dudas pronto porque el club cadista va a ir "hasta el final".

Lo dice quién está más que curado de espanto en estas peleas y batallas, el presidente Manuel Vizcaíno. El dirigente cadista, que no ha recibido llamadas de Rubiales, Tebas o el Comité Técnico de Árbitros, deja claro que su intención será "defender los intereses del Cádiz hasta donde haga falta y esos dos puntos ante el Elche son vitales".

El club cadista ha acudido al TAD, como último organismo deportivo que le resta tras la incompetencia de Competición y Apelación. La entidad pide que se repita los últimos minutos del Cádiz - Elche cuando subió un gol al marcador en claro fuera de juego. Si no se reanuda, el club pide que se pare la competición.

"Lo que le pasó al Cádiz no había pasado antes nunca, ahí radica el error de interpretación de algunos. Lo que nos ocurrió fue una negligencia, no fue un error. Siempre he puesto el ejemplo de aunque sea un error algunos pueden tener una opinión distinta pero en este caso es una negligencia por no seguir los protocolos del VAR", ha reconocido Manuel Vizcaíno en los micrófonos de Canal Sur.

El dirigente cadista apunta que "para nosotros esos dos puntos pueden ser vitales. Ojo que podemos perder el partido también pero ahora mismo la situación es reparable. Jamás en la vida se ha reconocido por los árbitros un error con nombres y apellidos".

Asimismo, Vizcaíno asegura que "hay base legal y la vamos a defender hasta el final, voy a defender los intereses del Cádiz hasta el final. Si no se repara el año ahora las consecuencias pueden ser irreparables si el partido no se reanuda. Las consecuencias de ese partido es importante para el Cádiz y para el resto de equipos, nos jugamos mucho todos".

El TAD dará la negativa el Cádiz

¿Irá a la justicia ordinaria si no le dan la razón? "Sin ninguna duda", concluye Vizcaíno. Y es que todo apunta que el TAD dará nones al Cádiz CF y por tanto no tendrá, el club cadista, más vías deportiva para su reclamación.