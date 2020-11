Juan Cala en COPE: "Tenemos materia prima para conseguir la permanencia, estoy seguro de ello"

Juan Cala es sin duda uno de los pilares de un Cádiz que sigue una dinámica triunfal en su regreso a Primera. El jugador analiza el comienzo liguero en los micrófonos de COPE Cádiz.

"La verdad es que todo ahora es alegría. Tenemos que mantener los pies en el suelo y saber que vendrán momentos no tan buenos de tanta alegría y de resultados positivos. Hay que disfrutar de los buenos momentos porque los malos vendrán solos", reconoce el defensa cadista.

"Llevo poco tiempo en Cádiz pero conozco el cadismo porque he vivido siempre muy cerca de la ciudad y sé que la afición quiere que demos la cara en cada partido y no demos ninguno por partido. Hay equipos que desechan jugar contra rivales como el Madrid o el Atlético y no piensan en esos puntos. Nosotros no hacemos eso, no hacemos cábalas de donde sacar puntos y donde no".

Sobre la adaptación de los nuevos al estilo, Cala recuerda que "el míster sabe los jugadores que tiene. Dentro de las dificultades del mercado, el entrenador sabe el tipo de perfil de jugador que quiere. Cervera lleva cuatro años aquí y tiene otros cuatro años por delante que estoy seguro que los cumplirá. Tiene una idea directa, es muy claro con todo el mundo y les dice a la gente lo que quiere y no de cualquier futbolista".

"Somos un equipo que va a sufrir mucho de aquí al final de temporada, estoy seguro de ello. No conozco que cualquier equipo disfrute en el campo, salvo que seas el Barcelona de Guardiola. Yo disfruto ganando partidos. Los estilos de juego hay muy variados pero se tienen que avalar con resultados y eso es lo que está haciendo Cervera en el Cádiz", destaca el defensa de Lebrija.

¿Cuál es el secreto del éxito? "Es una responsabilidad compartida entre club, plantilla y entrenador. Vamos todos unidos y eso es lo más importante. Todo el mundo tiene que ir cumpliendo para que todo salga bien. Desde que yo llegué al Cádiz he visto que todo el mundo va a la misma sintonía, hay sus peleas como en cualquier familia, pero todos van a una. El Cádiz adapta el carácter de cada persona a la institución y eso hace que todo vaya bien".

Ganar al Atlético de Madrid

La aportación de Cala y el vestuario. "Yo he visto que todos somos importantes en el vestuario, no hacen falta ni normas. Cada uno ha tenido sus problemas personales y se ha compartido con el grupo. Esto no lo había vivido en otros vestuarios. En el Cádiz se trabaja y nadie pregunta, esa es la clave del éxito junto con la unión. Cuando vengan los resultados negativos saldremos adelante, estoy seguro".

"Recuerdo tras perder ante Osasuna que perdimos 0-2 salieron muchas personas hablando del equipo diciendo que en dos jornadas íbamos a descender. La plantilla mantuvo el equilibrio y confiamos en nosotros mismos. Ahora que han llegado los resultados positivos tenemos que saber que vamos a perder y que estoy seguro que vamos a lograr la permanencia porque hay materia prima para conseguirlo".

¿Es una locura ganar al Atlético? "Vamos a ir a por los tres puntos. Luego veremos que pasa pero vamos a intentar ganar y seguir restando a ese casillero de puntos de la permamencia. Posibilidades tenemos seguro, no va a ser nada fácil porque nos enfrentamos a un rival que quiere ganar La Liga aunque vaya de tapado".

