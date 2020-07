Jose González: "Un equipo que asciende puede rendir en Primera División"

Desde China, Jose González, segundo entrenador con más partidos en la historia del Cádiz CF, analiza lo que supone para el conjunto cadista el retorno a Primera.

"El ascenso es una puerta a una estabilidad del club que todos deseamos, una estabilidad que sea duradera. El fútbol profesional ha cambiado de manera sustancial y estar en Primera es una posibilidad a que se estabilice en la máxima categoría. Conseguir victorias en Segunda se ha demostrado que es muy complicado y ahora hay que buscar esa estabilidad que tuvímos en los años ochenta", destaca Jose.

¿Qué tiene que hacer el Cádiz CF? "Cervera se ha ganado el dercho a ser escuchado y opinar en todo lo que se haga, todos tienen que ir de la mano para consguir los mejores fichajes posibles. Si los que vienen no son del agrado del entrenador no podemos conseguir el éxito, los jugadores que lleguen tienen que estar en el campo porque serán del agrado del entrenador". No obstante, Jose aclara: "Tampoco hay que trabajar al capricho del entrenador, todo tiene que estar consensuado".

Elogios a Cervera

Jose reconoce el trabajo de un Álvaro Cervera que le ha superado como entrenador con más partidos en la historia cadista. "Lo que ha logrado Cervera es muy complicado porque muy pocos entrenadores están más de una temporada en un club. El crédito te lo dan los puntos, ya ni el juego. El Cádiz CF ha tenido el buen hacer de ponerse arriba desde un principio y eso le ha hecho no tener nervios cuando no ha ganado partidos. Se ha hecho muy buen trabajo, hay que tener en cuenta que la Segunda División es una categoría muy igualada".

"Si un equipo asciende a Primera significa que funciona bien. Un equipo que ha hecho bien las cosas en Segunda, de entrada las va a hacer bien en Primera".

El cambio de nombre del Estadio

Jose opina sobre la intención del Ayuntamiento de cambiar el nombre del Estadio Ramón de Carranza. "Debería haber más representación de gente relacionada con el Cádiz CF y con el Estadio Ramón de Carranza. Si se va a cambiar el nombre lo importante es que sean los que han mamado el estadio de verdad los que opinen", recuerda el extécnico cadista.

"Hay gente en la comisión creada por el Ayuntamiento que tienen opiniones respetables pero hay otras que seguramente tengan más importancia por lo que supone para ellos el ascenso del Cádiz CF".

También te puede interesar:

Maldini: "Si el Cádiz CF hace fichajes y confía en el entrenador se puede mantener en Primera"