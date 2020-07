Maldini: "Si el Cádiz CF hace fichajes y confía en el entrenador se puede mantener en Primera"

Julio Maldonado 'Maldini' es uno de los periodistas que más conocen el fútbol mundial y sin duda una voz autorizada para hablar del deporte rey.

«Soy medio gaditano y no puedo venir tanto debido al trabajo. En verano me escapo y vengo porque Cádiz me parece una provincia maravillosa, con playas excelentes como La Barrosa que no tienen que envidar a ninguna. También me une una gran amistad con SúperPaco y su familia. Por eso suelo ir mucho al ‘Timón de Roche’», señala en los micrófonos de ‘Deportes COPE Cádiz’.

«Me alegro mucho por el Cádiz CF. Llevo 30 años en Movistar y Michael Robinson, que nos acaba de dejar, era un cadista de pro. Me alegra mucho ese ascenso por eso, pero también por el club, la ciudad, la gente, por todo. El Cádiz CF tiene que estar en Primera», apunta. Y añade: «El destino es increíble porque parece que fue a propósito que el Cádiz CF subiera ese día a Primera. Yo estuve una vez con él en Olvera hace años, donde él tenía una peña en un pueblo precioso y era una maravilla. Es que todo lo que rodea a esta zona es una maravilla».

Y es que regresar a La Tacita de Plata le traerá grandes recuerdos a Maldini. «Mi adolescencia futbolera la han marcado en cuanto al Cádiz CF, Mágico y Kiko. No se pueden comparar, pero Kiko era un jugador muy importante en el Cádiz CF», señala. Y no duda en afirmar al referirse al salvadoreño: «En cuanto a talento natural había muy pocos como él. Si se hubiese cuidado como Cristiano Ronaldo, quizá no hubiese llegado a nada porque no hubiese sido feliz. La clave para jugadores de este talento es la felicidad jugando y para ello en la vida. Él era feliz como era. Eso hizo que no fuese tan regular como hubiesen querido. Ves imágenes de él y no te lo crees. Era una auténtica locura».

El Cádiz CF, los fichajes y Negredo

Pero… ¿qué tiene que hacer el Cádiz CF para consolidarse en la máxima categoría del fútbol nacional? Maldini lo tiene bastante claro: «Después de estar varios años sin jugar en Primera, la clave está en mantenerte el primer año. Luego entra mucho más el dinero de la televisión y se puede hacer un proyecto estable. Le pasó al Leganés siendo un equipo más modesto y ha estado cuatro años en Primera. El Cádiz CF, por infraestructuras, puede consolidarse en Primera, sin ser un equipo ascensor».

Para ello habrá que fichar jugadores con experiencia en Primera. No sólo valdrán los del ascenso. Es la ley del fútbol. «Si hace algún fichaje por línea, tiene estabilidad y sigue confiando como así es en su entrenador, el Cádiz CF se puede consolidar en Primera el próximo año.Conseguir éxitos como los del Granada al entrar en Europa son palabras mayores, pero en el fútbol todo puede pasar», aclara.

Uno de esos fichajes es el de Álvaro Negredo. Sobre el delantero madrileño señala Maldini: «Serán claves sus primeros partidos. Habrá que ver cómo funciona porque viene después de haber jugado un poco nivel y tocará ver cómo responde con más edad».

Y añade: «Más allá de Negredo, el Cádiz CF tiene que fichar. Es una pena porque de los que han ascendido al equipo algunos tendrán que salir, pero la Primera División es muy exigente.Tienen que hacer varias incorporaciones para buscar el equilibrio».