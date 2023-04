Javi Germán, el último gaditano en marcar en Primera hasta Chris Ramos: "Faltan canteranos"

Hacía mucho que un gaditano de la capital no marcaba en Primera División. Concretamente treinta años desde que Javi Germán lo hiciera en un Cádiz - Burgos en la temporada 92/93. "La verdad es que no tenía ni idea de que yo era el último gaditano de la ciudad que había marcado en Primera División", responde nada más preguntarle por el asunto el propio Javi Germán en Deportes COPE.

Uno de los canteranos ilustres de aquel Cádiz que vivió en Primera aquellas temporadas y que además sufrió en sus carnes el descesno a las catacumbas de Segunda División B, donde incluso llegó a ser capitán del equipo cadista.

¿Cómo fue aquel gol que le marcó al Burgos? "Marqué pocos goles, la verdad. Nos vamos Kiko y yo solos antes el portero y él me la pasa y la meto desde fuera del área. Era un partido importante porque nos jugábamos la permanencia y la salvanción. íbamos ganando 2-0, empataron ellos y al final Carmelo consiguió la victoria. Logramos vencer pero la temporada acabó muy mal porque bajamos a Segunda".

Germán hace memoria y recuerda su etapa en momentos muy duros para el Cádiz CF. "Al principio tuve la suerte de jugar en Primera pero luego tuve la mala suerte de coger toda la parte mala de estar tantos años en Segunda División B", recuerda Javi Germán, que no olvida aquella época en la que se vivió de todo. "Antes de bajar, aquel Cádiz era un equipo repleto de canteranos con hasta ocho o nueve jugadores de la provincia y futbolsitas de la capital criados en el Complejo o en el Rosal. El salto era de Tercera División a Primera, que no era fácil, pero por entonces se confíaba mucho en la cantera", explica con melancolía el exjugador amarillo.

Años en los que se refleja cómo ha cambiado este deporte, tan defenestrado en la actualidad. "Todo era muy familiar. Nos reíamos mucho entrenando, sufríamos, luego nos íbamos a la Escalerilla, entrenábamos en la playa. Ahora todo es mucho más complejo y el fútbol ha cambiado, lo de antes era mucho más bonito".

En todo ese cambio en el fútbol, lo que se echa en falta es la presencia de canteranos, sobre todo en el Cádiz. "Me alegro mucho que Chris Ramos haya marcado y me haya quitado una marca que en el fondo no es positiva". Y es que Germán reconoce que la tardanza en que alguien le sustituya es síntoma de que "hemos estado pocas temporadas en Primera en los últimos años y que la cantera ya no tiene el protagonismo de antes".

"Es un dato realmente triste porque ahora faltan muchos jugadores de la capital y de la provincia. Echas un vistazo al filial y sigues viendo que no hay tantos. Ahora el fútbol es más un negocio y los clubes son empresas. No es normal que haya pasado tanto tiempo en que en un jugador gaditano marque en Primera", destaca.

Javi Germán, insiste: "Hay buenos jugadores en Cádiz, hay que darles una oportunidad. Tenemos gente como Suso, ahora Chris Ramos. En Cádiz el fútbol y el fútbol sala son los deportes que más se practican pero hay que dar oportunidades".