Ilusión y ganas en el trío de fichajes del Cádiz CF

El Cádiz CF ha presentado a sus tres últimos fichajes. Jairo Izquierdo, Pedro Alcalá y Bobby Adekanye.

El regreso de Jairo

Jairo Izquierdo vuelve a la que fue su cada hace apenas dos temporadas. El futbolista canario dejó buenas sensaciones jugando de amarillo y ahora no ha dudo en regresar con el Cádiz CF en Primera.

Una vuelta que ha sido inmediata cuando escuchó hablar maravillas de él por parte de Álvaro Cervera. Esas declaraciones del entrenador en las que pedía el fichaje de Jairo fueron el remate definitivo.

“Escuché lo que dijo Cervera y es algo bonito que el entrenador cuente contigo. A raiz de eso estaba loco por venir, es un entrenador que me saca mucho rendimiento y por eso estoy aquí. Se habían producido contactos desde hace tiempo pero con lo que dijo Cervera ya tenía claro que quería venir aquí”, reconoce el jugador canario.

Prácticamente sin anestesia, como se suele decir, el jugador sabe que va a tener que disputar partidos de lateral zurdo cuando sea necesario. “Me da igual jugar en un puesto o en otro, si el entrenador cree que debo suplir a Pacha Espino pues bienvenido sea. Voy a intentar darlo todo. Ya he jugado de lateral zurdo con Cervera y si el entrenador me ve capacitado para jugar en esa posición no voy a tener problemas”.

Jairo da un salto en su carrera para jugar en Primera Divisón. “Vengo a Primera que tiene más exigencia, hay que trabajar muy duro y darlo todo para conseguir los objetivos. Vengo a una categoría difícil pero muy ilusionante”.

Cuestionado por lo que se ha encontrado ahora en el Cádiz CF, Jairo reconoce que hay un buen grupo como el de hace dos temporadas. "El vestuario es muy parecido al que tenía aquí cuando yo llegué hace dos temporadas. Es impotante tener un vestuario en el que todos nos llevemos bien y estemos unidos. Hay muchos compañeros de mi anterior etapa y eso muy positivo".

Alcalá, altura y experiencia

Pedro Alcalá viene a pelear por un puesto de titular en el Cádiz CF. Sus dos campañas en Primera avalan a un futbolista que quiere ser importante en el club gaditano.

Para empezar, el jugador reconoce que “me puedo adaptar muy bien al juego del Cádiz, me viene muy bien. He jugado muchas veces contra el Cádiz y me siento muy realizado en mi etapa como futbolista. Tengo mucha experiencia en Segunda y he jugado dos campañas en Primera”, explica.

El central destaca que “tengo ahora un reto por delante muy importante con el Cádiz, me he encontrado un gran ambiente en el vestuario desde el primer momento. La Primera División es complicada porque hay equipos con mucho nivel, la diferencia está en las áreas. El Cádiz tiene un equipo muy competitivo y muy fuerte físicamente, un equipo rocoso”.

Alcalá llega al Cádiz CF con un compañero del Girona. “A Jairo le pregunté por el vestuario y por la gente. La calidad humana que hay en el grupo es increíble, mucho cachondeo, risas y a la hora de trabajar mucha exigencia”.

¿Cuál puede ser una de las claves para quedarse en Primera? “El equipo tiene que estar unido porque seguro que pasaremos momentos difíciles y que todos vayamos a una y que sepamos a lo que se juega y lo que queremos”.

Bobby, ilusión y ganas

Bobby Adekanye fue el último en llegar al Cádiz CF en el mercado de verano en el último día en el que se firmaron a otros dos compañeros, pero este viernes el jugador nigeriano con pasaporte holandés ha sido el primero en romper el hielo de las últimas presentaciones de jugadores.

Lo primero que dio el jugador fueron los motivos que le convencieron para vestir de amarillo esta temporada. "Me convenció primero el gran juego que juega el Cádiz CF; es similar a lo que me gusta jugar a mí. Y la formación que me puede ayudar mucho para sacar lo máximo de mí. Por eso, la verdad, he venido a este gran club y lo he hecho para demostrar mi calidad, ayudar al equipo y hacer una buena temporada este año", comenzó diciendo en un más que aceptable castellano.

Debido a lo poco que habla el director deportivo de este Cádiz CF, Adekanye se definió como futbolista, si bien no cierra las puertas a otras demarcaciones dada su juventud. La verdad es que lo argumentó con coherencia. "Donde me gusta jugar más es por la banda derecha aunque también puedo jugar por la izquierda, pero lo más importante es que jugaré donde me ponga el míster. Soy muy joven y tengo que aprender muchas cosas y las quiero aprender aquí en Cádiz. Tengo muchas ganas de que empiecen los partidos para demostrar lo que tengo", afirmó el atacante.

Lleva desde el pasado lunes en Cádiz y ya conoce a sus nuevos compañeros y por lo que se ve, parece que su adaptación va viento en popa a toda vela. "Los dos entrenamientos que llevo con el equipo ya me he sentido como en casa. Los compañeros me han acogido muy bien. No puedo ser más feliz que ahora. El entrenador ya me ha dicho que aquí en Cádiz se trabaja muy duro hay que correr mucho para ayudar al equipo y estoy disponible para hacer eso".

Al joven de 21 años se le preguntó por cómo se pronuncia su apellido Adekanye, y tras decirlo (tal y como se lee prácticamente), resumió muy de Cádiz. "Con Bobby ya es suficiente", afirmó.

Bobby ha pasado por grandes canteras como las de Liverpool, Barcelona, PSV o Ajax, pero en ninguna de ellas llegóa echar raíces. Lejos de preocuparse más de lo debido, el jugador opina cómo fue su paso por ellas y que le debe. "El problema es que era muy joven porque salí de Holanda cuando tenía doce años y he ido cogiendo experiencia. A lo mejor en ese tiempo no llegué a alcanzar mi sueño de poder quedarme en ninguna de ellas y seguir creciendo como futbolista y me fastidiaba; pero todo eso me ha ayudado mucho para llegar a donde estoy ahora. Ahora estoy muy bien y por supuesto agradecido a esos equipos porque por ellos soy el jugador que soy ahora", dijo desde la gratitud.