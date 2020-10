La idea de Álvaro Cervera para ganar al Real Madrid

La madre de todos los partidos es que tu equipo juegue ante el Real Madrid tras un ascenso a Segunda, cuatro años en la categoría de plata y otro ascenso pero a Primera. Es el duelo señalado en rojo, el choque más esperado pero ojo, “no culmina nada, es solo un paso más en nuestro camino”.

Lo dice el líder de un Cádiz CF que afronta el choque en Valdebabas con ilusión pero con “la idea de ganar”. Álvaro Cervera tiene claro que “tenemos una forma de jugar que vamos a intentar poner en juego allí e intentar sacar el máximo rendimiento y poder sacar algo positivo. Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del mundo pero vamos a intentar que el Madrid no esté cómodo y que siempre busque la segunda o tercera opción de las muchas que tiene”.

Cervera reconoce que quizás las circunstancias le vengan bien a su equipo. Jugar en Valdebebas y que el Real Madrid tenga Champions y el Clásico en unos días. “Si juegas contra el Madrid es que estás en el sitio que querías pero luego como entrenador sabes que en estos partidos la mayoría de las cosas no las controlas y que puedes sufrir mucho. Hay que jugar, el Madrid lleva mucho tiempo ganando y sabemos que luego tiene Champions y Barcelona, tenemos que pensar en esas cosas”.

La dinámica merengue es ganadora en las últimas semanas pero Cervera espera que acabe pronto y si puede ser este sábado mejor. “Las rachas no duran siempre, ojalá la del Madrid se rompa con nosotros. Estos equipos tienen estas cosas, cuando encuentran su momento en La Liga arrasan y cuando no están bien ganan porque son muy buenos. No sé en qué momento están ahora, pero vienen de selecciones y llega la Champions. La gran virtud de estos equipos es que te atacan con mucho porque pueden defender con poco”.

«Me hubiera gustado jugar en el Bernabéu»

Cervera reconoce que la situación no invita a que nada sea una fiesta, y reconoce que le hubiera gustado que el partido llegara en otras circunstancias. Aún asi, entiende que es un premio a un proceso que empezó hace más de cuatro años y que continúa. “Hoy entrenando estábamos comentando con los jugadores que han hecho este trayecto que son unos cuantos. Nos sentimos orgullosos pero parece que decirlo vayamos a la culminación de algo, mañana es un paso más en el camino".

El técnico recuerda que jugamos en "un escenario complicado ante uno de los mejores rivales, es un premio para nosotros pero vamos a intentar ganarlo. Me hubiera gustado que fuera en el Bernabéu con mucha gente y como se recibe al Cádiz por toda España. Nosotros vamos a intentar hacer un partido para ganarlo, no vamos a pedirles la camiseta al descanso. Sentimos admiración pero queremos que se nos respete como equipo”.

¿Cómo se le puede ganar al Real Madrid?

Respecto al posible equipo del Cádiz CF en la capital de España, Cervera no oculta que todo irá un poco en función de lo que saque Zidane. “Si yo supiera la alineación del Madrid hoy, sería una alineación distinta. No tengo problemas en saber qué jugadores poner en función del rival.

“A día de hoy tengo una idea pero tengo dudas de varios jugadores. Los nuevos podrían jugar porque ya saben lo que queremos de equipo”, concluye.