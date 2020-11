Héctor Ruiz, la voz de GOL TV: "Me alegra que el estilo del Cádiz triunfe, muchos lo han llegado a despreciar"

Héctor Ruiz, periodista y la voz de partidos de La Liga en Gol TV, escribía un enorme elogio al Cádiz CF hace unos días en Sphera Sports. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que dicen. Acusan de cicatero al humilde. De simple al trabajador. De mamarracho al orgulloso. La hermandad de El Rosal os perdona, pero que sea la última vez. La última vez que alguien dude de que el Cádiz juega al fútbol como ninguno. La última vez que la ignorancia ensucie un trabajo sublime. La última vez que los celos no os dejen ver la verdad. Porque la última vez cometió sacrilegio en Catedral, perjurio fáctico en la capital, se llevó portería y acero de Eibar y ascendió al Alto Aragón.

En Deportes COPE Cádiz, Héctor Ruiz habla de ese artículo explicando que "hay un punto de conexión entre el que llega a Cádiz y todo lo que allí se suce. Todo eso se refleja en una sociedad y un equipo que conecta muy bien con su afición".

No hay que despreciar la manera de jugar al fútbol: "Utilizar términos de jugar bien o mal me parece frívolo. Al fútbol se puede juegar de muchas maneras y si aplicas en el juego la forma de entender que tienes de este deporte no hay más que decir. Nadie puede dudar que todo eso es lo que ha hecho tener el éxito que está teniendo el Cádiz. Eso que a veces por estar cercano no se llega a valorar, cuando tomas distancia y persectiva se valora mucho más".

Para Héctor, "se ha llegado incluso a despreciar el juego del Cádiz y se le ha acusado de cosas que no son. Me alegra mucho que el Cádiz esté teniendo éxitos".

El Cádiz está ofreciendo un nivel competitivo importante. "Podíamos prever que el Cádiz iba a competir, pero no sabíamos hasta que punto. Se juntan las dos cosas, la forma de entender el fútbol por parte del entrenador y la otra que por el mercado que tenía el Cádiz el club se ha movido con cabeza y con premura, por ejemplo con Álvaro Negredo".

"Veo al Cádiz consiguiendo la permanencia. Seguramente tendrá sus momentos malos pero tiene todos los fundamentos suficientes para quedarse en Primera División", explica el periodista.