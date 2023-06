Elche - Cádiz: la permanencia, el premio a la superación (1-1)

Y el Cádiz estará por cuarta temporada consecutiva en Primera División. Otra vez en el último partido, con menos sufrimiento que la pasada campaña, pero llevando al límite por momentos a su hinchada. El Cádiz necesitaba un punto para atar la permanencia y lo logró en Elche en un partido de muchos vaivenes y en el que tuvo una dosis de suerte importante para cerrar el partido.

Un gol de Escalante tras tocar un disparo de San Emeterio permitía al Cádiz abrir la lata y comprobar como la noche tenía que ser suya. Había alteraciones en otros marcadores pero no importaba porque el Cádiz ganaba. Antes del descanso, más suerte. Dos goles anulados al Elche por fuera de juego a instancias del VAR.

Al descanso, el Valladolid bajaba y en la segunda parte el Almería también lo hacía en algunos minutos. El Elche iba a por el partido y encontraba el gol en un fallo defensivo cadista que transformaba Boyé. Aun así, el resto de partidos no transmitían resultados negativos para los amarillos porque la salvación estaba más cerca que nunca.

Y así fue. Explosión de júbilo para poner fin a una temporada muy dura en la que el Cádiz ha superado muchos problemas para lograr el mayor éxito, quedarse en la élite del fútbol español.

Sergio y su renovación: "Tenemos que apretarnos todos"

Sergio González comparecía ante los medios tras el empate de su equipo en Elche que certificaba la permanencia en Primera División. El técnico catalán señalaba que «Lo hemos vuelto a conseguir. Estoy muy contentos por los chicos. No sabéis las dificultades que han tenido que superar los chicos, que hemos tenido que superar todos, esas primeras cinco jornadas que nos hipotecaron. Las situaciones de las que hemos tenido que reponernos al límite y ole sus huevos. Aparte del fútbol, si el fútbol no te puede salvar, los jugadores han demostrado carácter, raza, pertenencia, que querían mantener a su Cádiz en Primera. Enhorabuena a todos los futbolistas».

Sobre el encuentro, afirmaba que «Ha sido muy complicado. Mentalmente contra el Celta entendíamos que teníamos la salvación, bajamos la intensidad y nos ha costado reponernos. Hemos tenido un pelín de fortuna, esa que ha sido esquiva toda la temporada, como en los fueras de juego al límite».

Era preguntado por su renovación como técnico: «Si no hacíamos los deberes no teníamos la potestad de pedir la renovación. A partir de ahora me puedo sentar tranquilo con el presi para hablar. Mi primera opción es quedarme aquí. A nivel contractual y económico no creo que haya problemas, pero hay que hablar a nivel deportivo. A ver si podemos dar un pasito más para no salvarnos en la última jornada como esta temporada y la anterior», reconociendo que «Negredo con su gol en Valladolid puede que salvara la figura del técnico y fíjate como estamos ahora, eufóricos».