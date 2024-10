Eibar - Cádiz: el sotáno cadista tiene una planta más (1-0)

Una nueva derrota de un Cádiz con un olor horrible a hecatombe gorda esta temporada. Van cinco jornadas en las que el equipo cadista solo ha sumado uno de quince puntos posibles. En descenso y sin visos de que haya solución. La situación es muy preocupante y hace falta reacción, la que sea, incluso con la posibilidad de que el cambio de entrenador sea ya más que necesario.

Porque a Paco López se le está acabando el crédito. Sus jugadores no dan y su idea de juego es inexistente. Con hasta nueve cambios en el once titular, el Cádiz fue lo de siempre un equipo débil que falla y se acaba el partido. El Eibar no hizo nada del otro mundo, tener orden y aprovecharse de un rival que es un manojo de nervios y que no da una a derechas.

Un tanto de Corpas fue suficiente para noquear a un Cádiz que tiró una vez a puerta en toda la segunda mitad. Tampoco hizo más el Eibar pero la verdad es que el cuadro cadista tenía que ir con todo y ni con la entrada de los titulares fue capaz de inquietar a un Eibar que ganó con suma facilidad.

LA EXPLICACIÓN DE PACO LÓPEZ

Para Paco su equipo no puntuó por la falta de suerte y acierto en determinados momentos, no porque su equipo carece de una identidad y una idea de juego en todos lo sentidos. No, todo es suerte y momentos del choque. Una realida distinta para un entrenador que va quedándose sin crédito. "Ahora mismo estamos en una situación en la que cada vez que encajamos o se ponen por delante cuesta cada vez más. Trataremos de mejorar en ese aspecto pero está claro que no estamos teniendo el acierto y la suerte necesaria para en determinados momentos de los partidos en los que puede ser superior al rival marcar un gol".

Y es que el míster cadista insistía que en "los momentos en los que somos superiores no tenemos el acierto para marcar. En la segunda hemos tenido situaciones de llegadas al área pero no ha habido suerte para conseguir un gol".

Paco hablaba también de un tiempo de descuento que fue más de lo mismo. El Cádiz, incapaz de inquietar a un portero rival que no tuvo trabajo apenas durante todo el encuentro. Una gestión del tiempo extra nefasta de nuevo. "El Eibar ha sabido manejar con sus armas, las pérdidas de tiempo, estar en un córner. Eso no es fácil cuando tienes el marcador en contra y lo que quieres es ganar y te puede más el ansía y el corazón. La semana pasada nos equivocamos en los minutos de descuento y en este partido el Eibar lo ha hecho mejor con el consentimiento del árbitro que permite estas cosas".