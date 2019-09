Dejan Lekic en COPE: «Me voy decepcionado del Cádiz»

Dejan Lekic siente esa sensación de pesar tras su no continuidad en la plantilla cadista esta temporada. Cierto es que el balcánico solo ha permanecido una temporada de amarillo y que sus números y su nivel tampoco ha sido para tirar cohetes, pero aun así el jugador se despide con el sínsabor de saber que podría haber hecho más y que tenía piernas y fútbol para al menos una campaña más en el Cádiz.

"Cuando acabó la temporada pasada salieron algunos rumores de que podía salir y por ello hablé con la dirección deportiva y me preguntaron si quería salir porque al parecer iba a tener menos minutos. No hablé directamente con Álvaro Cervera pero si como el club. Podía quedarme pero con menos protagonismo y eso no era bueno ni para el club ni para mí, por eso decidimos entre todos salir", asegura el delantero en los micrófonos de COPE.

Con mucha decepción, el jugador reconoce que no esperaba que su etapa de amarillo concluyera de esta manera. Estas cosas pasan y hay que seguir. "No esperaba este final, es cierto que no he tenido buenas estadísticas como delantero pero no es menos cierto que la forma de jugar del Cádiz no es fácil para los delanteros y eso impide marcar goles. Estoy un poco decepcionado porque he salido de una manera que no me ha gustado. El club no me quería pero al final lo entiendo, esto es fútbol. Si no te quieren, tienes que buscar una salida. Lo acepto todo como buen profesional".