El debate del Cádiz CF: ¿Estamos preparados para sufrir?

¿Está preparada la afición del Cádiz CF para sufrir esta temporada? Esta misma pregunta la lanzaba en una rueda de prensa Álvaro Cervera hace semanas. Desde que el técnico está en el banquillo cadista todo ha sido parabienes para un equipo que ha sumado muchas más victorias que derrotas en el último lustro.

Con Cervera el Cádiz solo sabe ganar y estar en la zona alta de la clasificación. Dos ascensos, siempre en Segunda luchando por subir, una permanencia en Primera y ahora fuera del descenso. Un bagaje de sobra para estar tranquilos.

Sin embargo, el ambiente cadista parece desaforado y muy intranquilo en las últimas semanas. Es cierto que el equipo no está bien y que las sensaciones no son buenas, pero también es cierto que hay jugadores que todavía no están en su mejor nivel y que solo llevamos nueve partidos de la temporada.

Con todo, en Deportes COPE Cádiz analizamos esta situación buscando los porqués con los compañeros Javi Lacave, Canal Sur, y Miguel Ángel Vallecillo, Portal Cadista. Ambos consideran que todo lo que se dice está en un límite algo exajerado y que el principal argumento para creer en la permanencia del Cádiz es la figura del entrenador Álvaro Cervera.

En los momentos más delicados es cuando más tranquilidad y confianza en el trabajo que se hace hay que tener. Decía San Ignacio que 'en tiempos de tribulación, no hacer mudanza', y así debe ser. En tiempos de duda, más que nunca confianza y seguridad en lo que se tiene. Es así. Y es que mirando al banquillo del Cádiz la garantía de éxito y de revertir la dinámica está asegurada.

Porque Álvaro Cervera ya ha demostrado con creces que es capaz de cambiar las dinámicas del Cádiz CF. El entrenador no tiene un varita mágica pero si la capacidad suficiente para impregnar a su equipo de los cambios, modificaciones y variantes necesarias para romper una dinámica que es mala y cambiarla por una positiva.

Para empezar hay que tener en cuenta que son más las sensaciones que la clasificación lo que aprieta a este Cádiz. Fuera del descenso, son los síntomas del equipo los que más pueden preocupar al entrenador y al propio entorno. Desde ahí, lógicamente, el margen de mejora y crecimiento del equipo está ahí y el entrenador sabe a la perfección donde está la mejora del conjunto gaditano.

