David Gil en COPE: "Soy el primer fastidiado cuando no juego pero Conan lo está haciendo muy bien"

David Gil está siendo protagonista y lo va a seguir siendo. Le ha tocado la oportunidad de jugar pero supliendo al mejor futbolista del Cádiz este año, Conan Ledesma. Con todo, el jugador acepta y afronta el reto sabiendo que no es sencillo pero buscando sus minutos esta campaña.

"Estoy contento por volver a jugar y hacerlo con presión. He dejado la Copa a un lado y he podido jugar en Liga que es lo que he querido siempre. El otro día no estuve mal, llevaba mucho tiempo sin jugar en una situación crítica para mi porque suplir a Conan no es nada fácil. Está haciendo una gran temporada y el papel del otro día no era el más idílico para mi. Creo que no estuve mal y espero que siga así por el bien del equipo".

Una oportunidad que ha llegado para que el jugador se reivindique. "Soy un tipo que le gusta entrenar mucho. Me encanta ver a mis compañeros y a Conan. Somos porteros que vamos en el mismo camino porque nos gusta entrenar y corregirnos. Conan ha estado a un gran nivel, yo entrenando también lo estoy y al final trabajamos para que el entrenador decida. Trabajo para que en el día a día poder apretar a Conan y si me llega la oportunidad hacerlo bien. Necesitaba un partido en el que encontrarme a gusto".

El jugador se muestra más que agradecido. "Muchos aficionados me han apoyado en los últimos días a través de las redes sociales. Ha sido algo que me ha sorprendido. Llevaba mucho tiempo sin jugar, suplir a Conan es complicado y al final recibir tanto cariño me dio un chute de energía muy grande. Eso me ayudó mucho a plantear el partido de una manera más tranquila, sin tener que demostrar. Creo que es algo que le puede venir muy bien a muchos jugadores cuando no están pasando un buen momento".

Al hilo del apoyo a la afición, dos nombres aparecen en escena: Momo por el error de Almería y Alejo por los pitos que ha recibido en algún partido. "Parece porque hayamos jugado más o menos no tenemos nervios o presión. Cada partido es difícil y ante todo somos personas, nos equivocamos y acertamos. Y lo que le ha pasado a Momo es algo que le pasa a cualquiera. El jugador ya está bien, hemos hablado con él y es algo que ha pasado y ya esta".

La lucha por la permanencia

"Parece que estamos condenados a sufrir. No sé ni que decir a veces. Obviamente los árbitros pueden fallar como nosotros y no quiero echar más leña al fuego. Tenemos que centrarnos en lo deportivo, que el equipo esté bien y seguir centrados en eso. Los que tienen que hablar son otros, nosotros nos tenemos que dedicar a jugar".

"La solidez del equipo parece que no se ve en otros conjuntos, pero es verdad que ahora mismo lo primordial son los puntos. Hemos perdido cuatro puntos en dos semanas y duele mucho", reconoce el portero.

David Gil reconoce que el equipo "ha mejorado mucho desde el mercado invernal. Los fichajes han dado un salto de calidad al equipo. Ahora mismo lo importante es que los lesionados se recuperen los antes posibles y seamos todos los que podemos ayudar a conseguir el objetivo".

Su rol en el equipo

Muchos creen que David Gil es feliz sin jugar, al llevar varias temporadas en el Cádiz siendo suplente. Nada más lejos de la realidad. "Me considero una parte importante del vestuario. He tenido buena sintonía con los entrenadores pero no estoy encantado con mi rol, todos queremos jugar y soy el primero que está fastidiado cuando no juega. La temporada pasada no jugué en Liga y tenía la sensación de que no había ayudado al equipo. No acepto mi rol, me encantaría estar en la situación de Cifuentes o Conan. Somos 25 en el equipo y si el entrenador no me elige tengo que aceptarlo y acatarlo. Si puedo ayudar en los entrenamientos para que Conan mejores pues bienvenido sea, pero insisto, no acepto mi situación pero respeto la decisión del entrenador".

"El que no quiera jugar no puede estar en el fútbol pero dentro de eso hay que tener siempre una rivalidad sana con los compañeros porque si no se parten los vestuarios. Acato y respeto las decisiones de los entrenadores pero obviamente me voy fastidiado a casa por no jugar. No hacerlo hace que te baje la moral y por eso es importante seguir trabajando mentalmente porque te puede venir en cualquier momento la oportunidad".