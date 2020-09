Dani Romera se va del Cádiz CF "como un cadista más"

Dani Romera se ha marchado del Cádiz CF con una sonrisa. Sin rencores y con mucha humildad, el delantero de Almería es consciente de todo lo que ha aprendido y lo que le han dado sus años en el club amarillo.

Su destino ahora es la Ponferradina. "Han apostado por mi desde el primer momento y tengo muchas ganas de demostrar cosas. Cuando volví al Cádiz este verano sabía que iba a ser muy complicado quedarme en el Cádiz. Encima cuando llegué estuve contagiado por coronavirus y no puede estar con el equipo durante dos semanas", explica en los micrófonos de Deportes COPE Cádiz.

El futbolista analiza lo que ha sido su trayectoria en el equipo amarillo. "He tenido lesiones o cosas que a veces me han impedido estar al máximo nivel en el Cádiz. Además ha tenido mucha competencia y al final no he jugado todo lo que yo quisiera, pero me voy con la cabeza alta porque lo he dado todo en el campo".

El ariete almeriense se queda con las cosas que ha podido aprender en tierras gaditanas. "Han sido años de aprendizaje y de mucha experiencia. Jugar en el Cádiz ha sido un máster. Me marcho dejando una buena relación con todo el mundo. Dejo amigos y le deseo al Cádiz lo mejor.

"Siempre me acordaré de la noche que eliminamos al Betis en Copa del Rey. Lo viví con mucha ilusión porque además fue mi mejor momento con el Cádiz CF marcando en varios partidos", reconoce le delantero.

Ofertas para salir

Ahora, en El Bierzo, Romera reconoce que necesita volver a sentirse futbolista. "Quiero volver a coger confianza y demostrar que puedo marcar goles y ser importante. Estoy contento y con muchas ganas".

"He tenido ofertas pero no eran las que yo quería. Hablé con mi representante y he estado tranquilo y al final me he decantado por un buen club como la Ponferradina. El mercado ha estado muy parado y los clubes están teniendo mucha precaución".

Sin rencores y con una sonrisa. "Le deseo lo mejor al Cádiz. Es un gran club y me ha tratado muy bien. Ojalá pueda estar muchos años en Primera División. Hay una buena base de jugadores que llevan años juntos y es un bloque compacto que sabe a lo que juega. No va a ser fácil pero confio mucho en el trabajo de Cervera y del equipo", concluye el jugador.

