Castellón - Cádiz: Chris Ramos pide una tregua (1-3)

Victoria balsámica para un Cádiz que encontró el respiro en Castellón. Una victoria sin brillo pero con la eficacia por bandera y un Chris Ramos que tiró del carro participando en los tres goles amarillos, dos los marcó el gaditano y el otro lo provocó con un penalti que transformó Alcaraz.

Y todo tras una primera parte horrible de los amarillos que se dedicaban a tirar balones en largo y poco más. El Castellón tenía el balón y solo de vez en cuando creaba peligro ante un Cádiz muy gris y sin identidad alguna.

Todo cambió en la segunda parte. Diez minutos de locura que comenzaron con un centro de Ocampo que aprovechó Chris de espaldas elevando su larga pierna. Ponía el primero el gaditano que en la siguiente jugada caía en el área y el árbitro pitaba penalti. Gol de Alcaraz que allanaba el camino.

El tercer tanto llegaba prácticamente en la siguiente jugada. Robo de Escalante en la presión y Chris no erraba en el mano a mano. En nada el Cádiz se ponía 0-3, allanando un camino que solo se torció con un penalti polémico en el descuento que transformó Suero. Victoria importante, sin brillo pero con calidad. Triunfo para calmar las aguas y pedir una tregua con el nombre de Chris Ramos.

El análisis de paco lópez

Paco López destacaba el empeño de su equipo durante todo el partido de cara a hacer bien las cosas, cuestión que pedía en la previa del partido. «Me quedo con el trabajo del equipo, cómo lo ha hecho y cómo hemos neutralizado al Castellón durante muchos minutos y me quedo que cuando veníamos de una dinámica negativa y con la obligación de ganar, a pesar de la cuarta jornada, hemos demostrado mucha personalidad«, reconocía el entrenador cadista.

Tres goles, pudieron ser alguno más en la segunda parte, y fruto del trabajo colectivo. «Los goles vienen de errores y aciertos de unos y otros. Nosotros lo vemos como aciertos nuestros porque lo hemos buscado». Trabajo arriba en la segunda parte, tras una mala primera mitad, y buen trabajo colectivo en defensa. «Necesitábamos hacer un gran trabajo defensivo para ganar. A nivel de confianza había que hacer un gran trabajo atrás y sin balón. Salimos también satisfecho por lo que hemos ofrecido».

Con todo, Paco no es ajeno a la presión. Sabe que la inercia cadista es mala por la temporada pasada y que la victoria era una necesidad aunque tras esta jornada aún queden 38 para el final. «La realidad es que ganar en Castellón nos da mucho. Estamos solo en la cuarta jornada y hay presión, más en un equipo que viene de Primera como el Cádiz y te ves en la necesidad y obligación de ganar. Mi mensaje siempre es el mismo, las victorias tienen que llegar desde la confianza y la fe, pero entiendo que no es fácil desde el nivel emocional por la temporada pasada, no es fácil controlar eso. Es parte de nuestro trabajo el hecho de que los jugadores pongan el foco en lo que hay que hacer para mejorar«.