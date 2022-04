Cañizares sobre el Cádiz: "Ha salido del mal momento y cree en lo que hace"

Comentarista de COPE y de Movistar, Santi Cañizares siempre tiene una opinión importante sobre cualquier partido que analiza. Este pasado fin de semana lo hizo con el Valencia - Cádiz, donde dejó claro que no se casa con nadie, aunque sea su exequipo.

"Trato de ser siempre objetivo y tengo en cuenta que yo no me juego nada en un partido pero los aficionados sí, por eso trato de dar mi punto de vista sincero de las cosas. Eso me conlleva muchas críticas sobre todo de la afición del Valencia que me acusan de cargar contra el club cuando no es así".

Cañizares reconoce que hubo fallo arbitral contra el Cádiz. "Me pareció penalti claro sobre Rubén Sobrino porque le impiden rematar en una posición en la que puede marcar, le priva de esa ventaja Jesús Vázquez pero tampoco voy más allá con los árbitros".

Sobre la revolución en el Cádiz. "El Cádiz de Sergio me recuerda a su Valladolid, un buen equipo. Las plantillas que no tienen tanta calidad tienen que ofrecer otras cosas, por ejemplo la táctica y la preparación física. Defender bien, correr, tapar huecos, ayudas, y luego el aspecto mental que es lo que siempre da energía. Sergio lo hizo en Valladolid y es lo que está tratando de hacer en el Cádiz".

El cambio del Cádiz de Cervera al de Sergio

Cañizares analiza el camino del Cádiz. "Yo creo que Sergio lo va a conseguir porque está en mejor línea que sus rivales. El problema no es que con Álvaro Cervera estuviera mal, el problema es que los entrenadores con el paso del tiempo tienen un desgaste y producen una serie de circunstancias que impiden cambiar a muchos jugadores. La etapa de Cervera ha sido muy brillante en el Cádiz y ahora ha llegado Sergio con el que el Cádiz trata de defender más arriba y hacer una presión más alta".

"El proyecto de Álvaro que se va acabando en Cádiz le pasó a Sergio en Valladolid. Es cierto que hay entrenadores que aguantan muchos años como Simeone o Guardiola pero esos equipos cambian muchos entrenadores y así es más fácil renovar el espíritu. Hay otros clubes que no se pueden permitir eso".

Conan Ledesma. "Es un portero de gran personalidad, compromiso y seguro en la portería, valores todos ellos muy importantes pero ahora bien, escuela argentina. En Argentina son especialistas en jugadores defensivos y ofensivos pero en los porteros tienen carencias tácticas. El prototipo de portero español tiene más cualidades y está en un nivel superior. Todo eso no significa que hayan existido grandes porteros argentinos".

De los de abajo, Cañizares ve al Cádiz como el más fuerte ahora mismo. "Tiene muchas posibilidades porque cree en lo que está haciendo, compite mucho en los partidos. Ha salido de esa ansiedad y ese mal momento que te puede condenar a estar muy abajo. Compite con buen espíritu y eso es la clave.

