El Cádiz Virgili arranca una temporada ilusionante: "Nos hemos propuesto dar un paso más"

Comienza una temporada más que ilusionante para el Cádiz CF Virgili. Los amarillos aspiran este año a estar en la zona alta de la clasificación e intentar pelear por el ascenso de categoría. Todo sin olvidar el estreno en Copa del Rey que será el miércoles 17 en Ceuta.

"Tenemos muchas ganas de que esto comience ya. El equipo está ilusionado, hemos trabajado mucho en una pretemporada que ha sido corta pero creo que tenemos argumentos y jugadores importantes con calidad incluso de Segunda División", ha explicado Juan Carlos Gálvez, entrenador, en COPE.

¿El objetivo? "Queremos dar un paso más", reconoce. "El club se ha puesto como objetivo dar un paso adelante y la idea es pelear por todo y tratar también de que un equipo importante venga a la ciudad en Copa del Rey".

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar 15:25H | 11 SEPTIEMBRE 2025 | DEPORTES COPE EN CÁDIZ

En el último partido de pretemporada, el pabellón Ciudad de Cádiz fue escenario de la primera edición del Trofeo Panadero, donde el CD Virgili Cádiz se midió al Málaga Ciudad Redonda B en su partido de presentación ante la afición previo al comienzo liguero. El conjunto gaditano, dirigido por Juan Carlos Gálvez, mostró un alto ritmo desde los primeros compases, imponiéndose con un juego dominador tanto en defensa como en ataque.