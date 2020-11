El Cádiz suma un punto amargo en Elche (1-1)

El Cádiz rompió su mala dinámica de las últimas semanas con un empate que sabe a poco en el Martínez Valero de Elche. A pesar de que los amarillos jugaron toda la segunda parte con diez jugadores, los de Álvaro Cervera no fueron capaces de remontar un partido que se fue al descanso con derrota en el marcador.

Álvaro Giménez, uno de los protagonistas del partido, fue la gran novedad de Cervera en el once del Cádiz. El técnico apostaba por el 4-4-2 que tanto éxito le ha dado y colocaba al ilicitano en punta, mientras que Álex jugaba en el centro del campo.

El partido comenzaba con el guión previsto, los locales con la pelota y los amarillos buscando las contras. Todo transcurría sin ocasiones hasta que llegaba el tanto del Elche por medio de Lucas Boyé. Un buen disparo que sorprendió a Conan Ledesma en su palo izquierdo.

La situación podía cambiar minutos más tarde cuando el árbitro, Del Cerro Grande, señalaba un penalti sobre Jonsson. Sin embargo, Soto Grado desde el VAR mandaba rectificar y finalmente no se señalaba la pena máxima para los amarillos. Con la victoria local se llegaba al tiempo de descanso, minutos después de la expulsión por doble amarilla del jugador local Lucas Boyé.

Gol de Álvaro GIménez

En la segunda mitad el Cádiz iba a por el partido y buscaba un empate que llegó pronto. Un gran centro de Perea, que había sustituido a Jairo en la primera mitad por lesión, ponía en bandeja el gol a Álvaro Giménez que lograba la igualada. El tanto espoleaba a un Cádiz que dominaba el balón pero no terminaba de generar demasiado peligro.

Cervera buscaba alternativas e hizo debutar al último fichaje que aún no lo había hecho, Bobby Adekanye. El jugador daba velocidad pero solo Perea llegó a inquietar al meta local Edgar Badía antes del pitido final.

Un empate que deja con un sabor de boca amargo a los amarillos por la superioridad numérica pero que sirve para sumar antes de recibir la semana que viene al Barcelona en tierras gaditanas.

Cervera, enfadado con el juego

Conforme Álvaro Cervera entraba en el análisis del partido en rueda de prensa, su enfado iba en aumento. El técnico no salió nada contento del choque en el Martínez Valero pues su equipo no fue capaz de remontar el duelo ante diez jugadores.

"Sumar siempre es bueno pero el partido no lo es. Ha sido un partido igualado, en una pérdida nuestra nos hacen el gol. Conseguimos empatar con un buen centro pero no he visto que haya existido una diferencia ante diez jguadores. La circulación de balón no ha sido buena pero estamos en Primera y se debe hacer algo más cuando el partido se te pone de cara", explicaba el entrenador.

Sobre el arbitraje, solo hizo una matización ya conocida. "Lo que me gustaría es que en todos los campos el criterio fuera normalizado. Hoy se ha mirado una jugada y si el árbitro tiene que quitar el penalti tendrá sus razones. Si con eso que digo es algo malo pues que lo digan. Todos nos equivocamos".

Cuestionado por el punto, el entrenador insistía en que no estaba mal pero su disgusto por el juego le quitaba fuerza al empate. "Sumar en cualquier partido en Primera es bueno. El Elche ha sido superior a nosotros once contra ocne porque manejan bien el balón. Nos hemos sido capaces de pararlos y salían con cierta facilidad. En la segunda parte no hemos sido capaces de generar peligro. Con la posesión hay que generar peligro al contrario, hay equipos que saben hacerlo y otros que no. Se nos ha visto que contra uno más no somos capaces de mover la pelota con fluidez, nos cuesta la vida. Seguramente será culpa mia, teníamos una ventaja que nos ha costado aprovechar"