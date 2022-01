Cádiz - Sevilla: La realidad es durísima (0-1)

No hay manera de que el Cádiz consiga una victoria esta temporada jugando en su estadio. ¿Estará gafado el Nuevo Mirandilla? Más allá de la suerte, al equipo amarillo le cuesta una barbaridad sacar partidos adelante debido a sus propias limitaciones, su escasa calidad y la incapacidad de superar momentos adversos de los partidos, como un gol en contra. Este equipo necesita fichajes importantes para agarrarse a la categoría como sea.

Ante el Sevilla, el Cádiz se aferró a su mejor versión y por muchos momentos neutralizó a un Sevilla que no tiró entre los tres palos hasta el gol de Ocampos en la segunda mitad. Pero limitar todo el partido a solo defender puede hacer que en cualquier mínimo error o despiste, algo que puede ser habitual en fútbol, el rival marque y acabe con el partido. Y así fue. El tanto de Ocampos dejó noqueado a un Cádiz que solo reaccionó con corazón y coraje.

Las bajas marcaron mucho a los dos equipos, sobre todo a un Cádiz que tuvo que poner a Negredo en la banda derecha y tirar de Osmajic en punta, un delantero que no pilla una pelota. Al descanso, el Cádiz vivía en la realidad el empate a cero pero en la segunda parte el asedio de Lopetegui acabó con la defensa numantina amarilla.

Varias internadas en los úiltimos minutos daban algo de vida a un Cádiz que acaba la primera vuelta sin ganar como local y a dos puntos de una permanencia que no debe alejarse mucho más. Todo en un partido con una gran cantidad de seguidores del Sevilla, a pesar de que la normativa por reducción de aforo impedía la venta de entradas a la afición visitante.

La explicación de Álvaro Cervera

Álvaro Cervera intentaba explicar con algo de resignación la derrota, una más, del Cádiz jugando como local esta temporada. Un partido en el que sus jugadores lo dieron todos pero la realidad se impuso para consumar una derrota que deja la primera vuelta en descenso al cuadro amarillo.

“Cuando el resultado no es en contra, cuando vamos empatados o ganando, somos un equipo reconocible. Cuando el partido se pone en contra un marcador desfavorable somos un equipo que permite muchísimo. Hasta el gol de ellos no han tirado a gol porque nos dedicamos a eso, pero luego realmente no hacemos daño ni tenemos sensación de peligro. Con la pelota cometemos más errores que aciertos. Cuando el rival se pone por delante se nos ven mucho más las carencias".

Hay cosas positivas pero al final las negativas pesan mucho más en un equipo que sigue sin carburar. "La lectura es que nosotros peleamos, nos entregamos, pero en el fútbol no es solo eso. Existe calidad, acierto, veteranía. Cuando actuamos como equipo no somos malos, pero cuando las cosas se ponen en contra y tenemos que actuar individualmente se ven muchas lagunas".

«No tenemos claridad con el balón»

Tareas por manejar. "El principal problema de este equipo es que defiende más o menos bien, sabe cuáles son las virtudes del contrario y las manejamos bien, pero cuando la recuperamos realmente nos la quitamos de encima. No tenemos claridad con el balón".

Once del Cádiz.



?? Conan Ledesma

?? Akapo, Haroyan, Chust, Espino

?? Jonsson, Alarcon, Chapela, Martín Calderón

?? Osmajic y Negredo

Con todo, y a pesar de la lucha y el entrega, el equipo sigue sin ganar una semana más. "Podemos buscar cosas positivas. El equipo ha peleado, pero la realidad es que llevamos los puntos que llevamos. Algo hay que hacer. Ponemos todo lo que hay que poner, entrenamos bien, lo intentamos. Pero tenemos una realidad y la realidad hay que cambiarla de alguna manera. Los puntos que has perdido en los últimos minutos seguramente tienen que ver con que esta es LaLiga Santander. A día de hoy no hacemos tantas cosas bien como tantas mal. Hacemos cosas bien, pero también hacemos muchas mal".