Cádiz - Sevilla: contra todo y sin todos, no se puede (0-2)

El Cádiz puso fin a una dinámica como local que le mantenía invicto desde el mes de septiembre. Los amarillos no hicieron el mejor partido pero tampoco el peor para caer 0-2 ante un Sevilla práctico, que tiró de efectividad y poco más para ganar gracias a dos regalos del Cádiz en defensa.

Este Cádiz sin Escalante, Conan, Iza y Ocampo es menos contundente, y eso se nota. Todo en un partido con dos posibles penaltis que se fueron al limbo y que demuestran que el Cádiz poco o nada le van a regalar de aquí a final de temporada.

Con una manos en el área del Sevilla comenzaba el choque en la igualdad de dos equipos que luchan por lo mismo. Los amarillos arrancaban bien, con presión alta y poniendo a prueba a un Sevilla que conforme pasaban los minutos le cogía el pulso al partido. Con Negredo y Guardiola arriba, el Cádiz no tenía ocasiones pero no estaba mal plantado.

Un fallo en un córner permitía, al poco de comenzar la segunda parte, el gol de Ocampos para el Sevilla. No despeja bien David Gil y el rechace iba para dentro, cuando mejor estaba el Cádiz. El segundo llegaría minutos más tarde con un fallo en cadena de la defensa que transformaba En-Nysiri.

Con todo, el Cádiz tuvo ocasiones como un tiro al palo de Fali y alguna llegada que le pudo meter en un partido en el que mereció algo más que la derrota.

Sergio: "Hemos merecido más"

Sergio se marchaba "triste" del partido ante el Sevilla porque entendía que su equipo hizo más cosas de lo que parecía por el resultado. El técnico no olvidaba el arbitraje y dos posibles penaltis que se fueron al limbo y lamentaba los errores amarillos en los goles.

"Estoy triste porque los jugadores han tenido buena actitud y el fútbol no ha sido justo. La primera parte ha sido igualada con una mano igual de clara que el día ante el Getafe y no la quieren pitar. Luego hay un pisotón que nos dice el árbitro que es fortuito. Más allá de eso hemos tenido un error en un córner y va para dentro, ellos tienen un error y la mandamos al palo.

Luego llega el 0-2 que creo que es injusto y a partir de ahí el Sevilla si ha sido mejor". El entrenador cadista apuntaba que "me da rabia por la forma de perder tras una racha buena en casa y no nos merecíamos este resultado. El partido ha sido mucho más igualado que el 0-2 este. En los momentos clave del partido el Sevilla ha tenido más suerte. Seguramente lo que menos me ha gustado el segundo gol que es algo que tenemos que mirar".

Sobre los goles y el balón parado, Sergio destacaba que "estamos siendo solventes en el balón parado pero tenemos que seguir mejorando. En el primer gol es un despeje y puede pasar algo pero el segundo tanto si es un error de concentración y nos falta más intensidad. Es una lástima que tras el esfuerzo y en un partido equilibrado lo perdamos de esta manera".