Cádiz - Real Sociedad: Nulidad amarilla (0-2)

"Las sensaciones son muy malas". Lo dice Álvaro Cervera tras la derrota de su equipo frente a la Real Sociedad. Y si el entrenador cadista lo expica así, es que algo pasa en el equipo amarillo. El Cádiz no está bien, lo dice el partido ante el cuadro vasco. Y parece mucho peor si se tiene en cuenta que en cuatro jornadas solo ha sumado dos puntos. Ahora viene a la mente, y mucho, el descuento ante Osasuna en un partido que el Cádiz tenía ganado. Con otro marcador aquel día, lo de la Real dolería mucho menos.

El Cádiz intentó recuperar su ADN pero solo por momentos se vio ante un rival que dominó el partido de principio a fin. Solo el buen hacer cadista en defensa evitó que en la recta final el equipo de Imanol se llevara el partido gracias a concesiones imperdonables del Cádiz. Primero Iza, luego Mauro y Cala.

Cervera sacaba un once marcado por las bajas. Sobrino jugaba de inicio con Fali en el centro del campo. Desde el primer momento se vio un dominio bestial de la Real. No en la posesión solo, algo habitual, sino en todos los aspectos del juego. Sin embargo, el Cádiz llegaba en dos ocasiones, las únicas del partido. En la primera un disparo de Álex y en la otra una buena jugada que acabó con un rechace visitante al larguero.

Tras el descanso el partido entraba en un ritmo que interesaba al Cádiz pues la Real no llegaba a puerta. Pasaban los minutos y los cambios no mejoraron al equipo. Alarcón, Osmajic y Álvaro Jiménez entraban pero no mejoraban, como pasó ante Osasuna, a sus compañeros. Un pase en largo lo aprovechaba bien Oyarzabal para ganarle la tostada a Iza y marcar de cabeza. Minutos más tarde, Marcos Mauro se come un balón, Cala sale a tapar y derriba claramente al rival. Segundo penalti consecutivo del lebrijano en dos partidos. Oyarzabal volvía a marcar y partido finiquitado.

Cuarta jornada de Liga, queda mucho y ahora más que nunca hay que tener tranquilidad y confianza en todo lo bueno que se ha hecho y que puede hacer un equipo que ha malacostumbrado a no sufrir a su afición.

Cervera: "Nos han superado en todo"

El entrenador no ponía un solo pero a una derrota más que justa ante un rival que dominió de principio a fin y que fue superior en el estadio gaditano. El malestar del técnico lo expresaba así: "Recuerdo las sensaciones de la temporada pasada que no fueron buenas pero las de hoy son muy malas. Nos han superado en todo, en juego son mejores y con la pelota también han sido mejores. Han robado más balones. Apenas hemos inquietado y han ganado merecidamente y han ganado en todo".

La explicación de Cervera iba más allá. "En Primera División todos los rivales son buenos. El vestuario está fastidiado pero estoy seguro que se puede sacar esto pero hay que cambiar y mejorar muchas cosas de las que hacemos, y aportar muchas cosas de las que hacemos".

El técnico desgranaba los males de su equipo. "Me preocupa que defensivamente, aunque nos han metido en el minuto 70 y una jugada ilógica, nos han podido meter antes. Me preocupa la parcela defensiva pero no las jugadas cerca de la portería, me preocupa que todos los equipos nos dominan con una facilidad tremenda y nosotros robamos menos balones y salimos menos. Como no robamos o esperamos que ellos la pierdan pues las contras son inexistentes y apenas llegamos a la portería contraria".

Falta de ritmo de jugadores

Para Cervera, "es un problema de todo, de entrenador, jugadores, estado físico, rivales. Ahora mismo no estamos acertando en casi nada. Para mi la clave del partido es que ellos han jugado con mucha facilidad y no le hemos inquietado en la salida de balón".

Asimismo, reconocía la escasa aportación de la mayoría de fichajes y el bajo nivel de otros. "Hay jugadores que irán cogiendo el ritmo más adelante, pero La Liga ha empezado y llevamos cuatro jornadas y tenemos que puntuar o dar una sensación diferente. Lo de este partido ha sido un tortazo fuerte tras quince días y que no se haya visto ningún tipo de reacción. El equipo que hemos sacado es el mismo del año pasado, me preocupa la aportación de los nuevos", concluía.