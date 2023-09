Cádiz - Rayo Vallecano: combate nulo (0-0)

Dice el tópico futbolístico que cuando no puedes ganar, mejor no pierdas. Y así pasó en Carranza en un partido igualado y demasiado trabado por momentos. El Cádiz fue mejor en la primera parte, el Rayo en la segunda, pero ninguno de los dos zarandeó bien el área rival para llevarse el premio del gol.

Con tres cambios en el once, Sergio apostaba por darle continudiad a un centro del campo que hoy por hoy no tiene recambio: Escalante - Alcaraz. San Emeterio está lesionado, Kouamé en adaptación y José Mari y Álex pelean por un puesto en la convocatoria. Así las cosas, el Cádiz salía fuerte y era mejor que le Rayo en la primera parte pero las ocasiones claras no llegaban para los amarillos.

En la segunda parte, y con muchas tarjetas e interrupciones, el Rayo comenzaba a tocar y tenía peligro pero tampoco sin poner en demasiados aprietos a Conan Ledesma, salvo un disparo de Isi que salvó el meta argentino. Con uno menos casi en el descuento, el Cádiz trataba de aprovechar su superioridad pero con éxito. Al final un punto que permite al equipo cadista sumar, antes de rendir visita al Atlético de Madrid.

El análisis de Sergio

El técnico destacaba que «en la segunda parte sin esa superioridad el rival ha estado levemente mejor que nosotros. Nos han cogido segundas jugadas, pero sin generar demasiado peligro parecía que estaban más cómodos en el terreno de juego. El partido ha sido muy difícil, el empate no es injusto ni mucho menos. El punto nos acompaña y nos da fuerzas para seguir en la pelea«.

En los minutos finales el Cádiz trató de apretar sin resultado. «Con la tarjeta roja hemos intentado el toque de corneta que me gusta decir pero al final no hemos podido y nos hemos tenido que conformar con el punto». Uno de los errores del equipo es que muchas veces cuesta llevar el balón arriba. «Parece que muchas veces hay demasiada separación entre líneas y es algo que estamos trabajando mucho». Sin San Emeterio y con Kouamé en adaptación, hay dos jugadores en los que recae el peso del centro del campo. «Escalante y Alcaraz están adelantados pero tenemos más jugadores. Por estado de formas hemos intentado exprimir a dos jugadores que entendíamos tenían que hacerlo. Podríamos haberlos cambiado antes pero creíamos que necesitábamos aplomo y tranquilidad. Kouamé está peleando por ganarse un sitio. Es cierto que le cuesta el idioma y poco a poco nos está entendiendo. Le falta acoplarse a lo que nosotros le pedimos. Estamos educándole en lo que nosotros queremos«.