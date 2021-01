Oli: "Me veo reflejado en la solidaridad y el trabajo de este Cádiz"

Oliverio Álvarez 'Oli' ha sido uno de los jugadores que mayor rendimiento ha dado en el Cádiz CF desde que aterrizó con el club cadista en Segunda División. Su trayectoria le hizo incluso ser entrenador amarillo y convertirse en una de las referencias de la afición gaditana.

Contento con la marcha del Cádiz en Primera, un club al que sigue ligado emocionalmente, el rendimiento de Álvaro Negredo se asemeja en parte al que él ofreció en su llegada a la entidad cadista.

"Me enorgullece y me gusta ver jugadores parecidos a mi, de área, zurdos, veteranos y que sigan rindiendo en un terreno de juego. Negredo está ilusionado y tiene ganas, se nota cuando celebra los goles. Cada vez que marca lo celebra como si fuera su primer gol en Primera División, eso tiene que ser un ejemplo para cualquier compañero. Tener en el vestuario un jugador como Negredo que rinde y se involucra de esa manera es muy importante", explica Oli.

Respecto al jugador de Vallecas, Oli busca semejanzas con lo vivido en Carranza. "Es verdad que Negredo es un jugador de área y ya no tiene la velocidad de antes cuando tiene que jugar más atrás, pero aún es un delantero que define en cualquier momento. Además le viene bien ser diferente al Choco Lozano y que tenga características diferentes. Es importante tenerlo el tiempo que esté bien y fisicamene para darle más al equipo", destaca el que fuera delantero y entrenador cadista.

Buenas sensaciones

Oli no tiene dudas que el Cádiz conseguirá la permanencia. "La segunda vuelta va a ser dura pero las sensaciones del Cádiz son muy buenas. Todo el que juega contra el Cádiz sabe que es un equipo incómodo y como juega pero el equipo le sigue metiendo mano a muchos rivales".

Tiene que claro que creer en un estilo ayuda mucho. "La continuidad de Álvaro Cervera en el banquillo, que los jugadores crean en el estilo y sigan a su técnico es muy importante. Para mi es una de las claves del rendimiento de un equipo que es la revelación de La Liga. Le ha ganado a equipos como Madrid y Barcelona y eso es muy difícil".

El estilo de juego amarillo, un espejo para Oli. "La gente compara al Cádiz con el estilo de juego de Simoene, es algo muy grande. Disfruto mucho con el Cádiz, tengo asumido cómo va a jugar y que será en cada partido un equipo solidario y que trabaja unido. Me veo reflejado en este equipo porque todo el mundo corre y trabaja. Es un equipo con mayúsculas y no creo que haya que tocar demasiado en el mercado. Confio mucho en Álvaro y quiás uno o dos jugadores le puede venir bien pero no mucho más".

