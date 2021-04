Cádiz - Celta: Punto para seguir creyendo (0-0)

El Cádiz suma y sigue acercándose un poco más a la permanencia definitiva en Primera División. Tras dos victorias seguidas, el equipo de Álvaro Cervera se quedó con un empate que no saba mal del todo y que mantiene las distancias con el descenso. Una igualada a pesar de que ambos equipos pudieron marcar alguna de las ocasiones claras que tuvieron durante el partido. Aunque el equipo cadista no tuvo apenas la pelota, hasta en tres veces rozó el gol y la posible victoria amarilla.

Con una enorme lona en el grada de Preferencia en la que rezaba en inglés la repulsa del Cádiz CF contra el racismo, el partido arrancaba con el guion previsto: el Celta con el balón y el Cádiz esperando su ocasión. Pronto iba a llegar gracias a una buena contra lanzada por Rubén Sobrino que casi acaba en gol. Su cabalgada le hizo plantarse delante del portero visitante Iván Villar pero el meta detuvo su disparo.

El Celta tuvo su primer disparo a puerta de consideración con un potente derechazo de Nolito desde la frontal que obligó a emplearse a fondo a Ledesma. El meta argentino repelió en una acción muy habitual en él.

La rompió el serbio según venía desde la derecha tras centro de Sobrino y el balón se estrelló en el larguero. Muy bien el equipo amarillo, que estaba cómodo en el campo y llegaba con peligro al área del Celta.

Tras el descanso, el Celta seguía teniendo toda la pelota ante un Cádiz que defendía bien en la frontal del área. Choco Lozano entraba por Negredo en la segunda mitad y el hondureño iba a tener el tanto de la victoria. Al centro de Espino le faltó un par de centímetros para que el delantero cadista pudiera llegar a la pelota.

Cervera movía el banquillo y metía en el campo a jugadores como Alejo y Jairo para darle más velocidad por las bandas. El partido moría sin que el Celta pusiera en aprietos de verdad al Cádiz salvo en la última jugada del choque en la que un centro de Tapia lo remataba Hugo Mallo pero su cabezazo se iba desviado. Una última ocasión en un partido intenso en el que el Cádiz peleó de principio a fin para sumar un más que valioso punto.

Cervera : «El trabajo es aburrido pero si queremos estar en Primera hay que hacerlo así»

Un empate tras dos victorias seguidas debe saber muy bien para un equipo que lucha por salvarse y quedarse en Primera División. El Cádiz se veía las caras ante un rival que si algo hace es gol, y se fue de Carranza sin ninguno en su casillero. De ahí que el análisis de Álvaro Cervera no pudiera ser más que positivo.

"El punto es muy importante porque nos acerca más a la salvación. La distancia es más o menos la misma con el descenso. Hemos hecho un partido muy defensivo cerca del área, nos gustaría hacerlo más adelante pero dejaríamos espacios ante jugadores que aprovechan bien esos espacios. En este juego gana el que más goles mete, no las hemos metido pero hemos tenido ocasiones muy claras y el Celta ha dado 600 pases pero ocasiones han tenido las mismas o menos que nosotros. Hemos empatado aquí jugando a lo que hemos querido y allí perdimos jugando a lo que ellos querían", resumía el entrenador.

Cervera no olvida que aunque su Cádiz defiende no es como otros equipos que lo hacen con faltas a diestro y siniestro. "Se engloba defender metiendo a toda la gente detrás del balón pero nosotros hemos hecho cinco faltas en todo el partido porque defendemos bien. Vamos a gestionar bien la plantilla para el miércoles", recuerda.

El técnico entiende que el trabajo que le pide a su equipo cuesta pero no olvida que su plantilla va con én en sus pensamientos. "Sabemos que hay jugadores de más calidad pero le pides este trabajo y no lo hacen. Lo bueno es tener jugadores así con la cabeza bien amueblada. Si veo un partido por la tele como este seguramente me cueste pero estoy aquí para que el Cádiz se quede en Primera. Lo podría hacer de otra manera, puede, lo lograríamos yo creo que no. Cuando lo hemos hecho nos han caído goleadas como churros. Hoy teníamos enfrente un equipo que le ha metido tres goles al Sevilla. El Celta ha tenido dos ocasiones y del lateral derecho. El trabajo es aburrido y cuesta pero si queremos estar en Primera hay que hacerlo de la manera que nos permita conseguirlo".

«Cádiz me cambió la vida»

El análisis del entrenador iba más allá. "Hay cosas que no están permitidas en este equipo como hacer faltas innecesarias. Nos hace falta ser rápidos en la salida. No me importa que nos dominen el balón pero si acaban todas las jugadas si me preocupa".

La novedad en el once era Malbasic. Ello unido a la entrada en la segunda mitad del Choco Lozano hicieron que el equipo se refrescara. "Malbasic ha estado muy bien. Tiene calidad pero ha jugado poco. Choco es el jugador más rápido que tenemos arriba y poco a poco está cogiendo minutos

Cervera entiende que el juego de su equipo no es vistoso pero insistía en la necesidad de quedarse en Primera División. "Me siento reconocido por el club y por la gente. La afición quiere ver a su equipo muy arriba. Equipos recién ascendidos jugones pocos en Primera. Somos buenos defendiendo y no somos tan buenos cuando la tenemos. Hay que potenciar lo que tienes. Si tu hijo saca un diez en música y un seis en matemáticas llévalo a clase de música que será un buen músico".

Y todo en el día en el que se cumplían cinco años desde la llegada de Álvaro Cervera al Cádiz. "Bueno es todo desde que llegué hasta hoy. A mi me cambió la vida cuando llegué aquí, soy una persona contenta y feliz. He tenido gente mala alrededor pero ya no están y han existido malos momentos", concluía.

