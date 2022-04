Cádiz - Betis: La suerte no es amarilla (1-2)

En un abrir y cerrar de ojos el Cádiz vio como los puntos se le escapaban de su estadio. En un partido en el que trabajó, peleó y luchó hasta el final, la calidad del Betis junto a los fallos propios en la recta final del partido condenaron a un Cádiz que vuelve al descenso tras la victoria del Mallorca ante el Atlético de Madrid.

El Cádiz seguramente no mereció ganar, pero tampoco perder. El equipo de Pellegrini vio como le anulaban un gol en la primera parte y como Guardado mandaba un balón al larguero. A partir de ahí, el Cádiz creció y encontró el gol con un remate de Alejo al fondo de la red. No pasaba nada en el partido hasta que una genialidad de Fekir hacía que Tello pusiera un disparo perfecto en la esquina de Conan. El Betis empataba cuando quedaba menos de quince minutos por delante pero lo peor estaba por llegar. Un error de Rubén Alcaraz propiciaba un penalti que pitaba el VAR y transformaba Borja Iglesias. Derrota dolorosa por las formas y porque el Cádiz no está teniendo de lado esa suerte muchas veces necesaria para salir de abajo.

Sergio: "Me voy con rabia"

Tuvo el Cádiz cerca la posibilidad de sumar ante el Real Betis pero la calidad verdiblanca y algún que otro fallo amarillo propiciaron que finalmente los puntos se fueron para Sevilla. Eso mismo se plasmaba en las pabras de un Sergio González que se iba del partido fastidiado por una derrota que según sus palabras no merecía el cuadro gaditano.

"Sensación de furia, rabia e impotencia porque no merecíamos una derrota. En los momentos de la segunda parte cuando íbamos por delante no estaba pasando nada. Estábamos debatiendo en el banquillo si hacíamos cambio o no pero veíamos bien al equipo", apuntaba Sergio.

Para Sergio, "el Betis arriba tiene jugadores con mucha calidad y multiplicados por dos. Aparecen por muchos sitios y nosotros teníamos claro que nuestras jugadas ofensivas tenían que ser por banda pero quizás nos ha faltado más precisión en las salidas. No ha sido un asedio constante del Betis, cuando las cosas no salen hay que mejorar".

Siguiendo con el tema de los cambios, Sergio le daba vueltas a la posibilidad de haber hecho alguna sustición antes del empate de Tello. "Hemos intentado modificar cosas tras el emapte pero hemos tenido una acción desafortunada. No nos sirve el partido pera sumar pero si para ver nuestro nivel y cómo podemos jugar".