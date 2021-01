Cádiz - Atlético: Con ayudas al rival es imposible (2-4)

El Cádiz CF es un recién ascendido. Suma 24 puntos hasta el momento. Ha ganado a Real Madrid y Barcelona, entre otros equipos. Pelea y lucha como nadie en la categoría. Son todos elementos que demuestran la gran temporada que está cuajando el equipo de Álvaro Cervera y que deben poner en valor lo que esta entidad está consiguiendo.

Pero muchas veces todo lo que uno pone en el campo no basta. Hay decisiones que se escapan al quehacer personal y que pueden echar por traste un partido. Cuando un árbitro pita un penalti, el que iba a ser el primero de La Liga para los amarillos, y lo revisa en el VAR y lo manda al limbo, todo se da por perdido. Sin embargo, este Cádiz es capaz de aunque vaya perdiendo 1-3 en el marcador no renunciar al partido e incluso dominar al que puede ser uno de los mejores equipos de Europa en la actualidad.

La sensación real del partido es que el Cádiz de nuevo fue perjudicado por los árbitros. Una clara mano de Koke no se señaló como penalti con el 1-2 en el marcador. Gil Manzano lo decretó pero en la revisión en el VAR se echó para atrás argumentando que el jugador del Atlético estaba en el suelo. ¿También se señalaría lo mismo si esa mano evitara un gol?

Esa jugada determinó un partido en el que Luis Suárez puso el primero con un golazo de falta. Negredo puso picante al partido con un 1-1 obra de su calidad y toque de balón. Saúl en una falta puso el 1-2 minutos antes de la jugada de la vergüenza en el partido.

Ya en la segunda parte, Mauro cometió un penalti tonto que puso el partido cuesta arriba. Negredo volvió a marcar para hacer su sexto tanto de La Liga y cuando el Cádiz acosaba al Atlético y casi empataba con una acción de Saponjic llegó el cuarto gol obra de Koke. Tres puntos que se escapan pero que deben hacer más fuerte a un equipo que sigue demostrando que compite como nadie y que lucha a pesar de las adversidades arbitrales que se le presentan en muy pocos partidos. Un Cádiz al que le han pitado cero penaltis en lo que va de temporada, único equipo de Primera con dicha condición.

Cervera: "No puedo decir lo que pienso"

Con la sanción aún pendiente de cuatro partidos tras lo ocurrido frente el Granada, el entrenador Álvaro Cervera tuvo que contenerse y guardar su opinión de cara a no decirla en público. Todo ello, claro está, por cómo está montado el fútbol actual y la posibilidad de una nueva sanción en el país de la 'libertad de expresión'.

"No puedo decir lo que pienso, en el fútbol hoy en día no podemos decir lo que pensamos", apuntaba Cervera que añadía: "Debe ser el único sito donde no se puede decir lo que uno piensa. Me han contado que hay una norma que cuando un jugador está en el suelo no es mano. He visto imágenes que el jugador no está en el suelo y si la mano".

Lo que Cervera decía de manera irónica que "si te tiras al suelo y paras el balón con el mano y evitas un gol no es mano. Cambiarán la norma seguramente pero cuando la cambien a nosotros nos traerá sin cuidado", añadía.

Para terminar, el entrenador cadista apuntaba que "me gustaría que se debatieran las cosas pero como no se puede te callas".

