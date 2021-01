Cervera asegura que llegarán dos fichajes más al Cádiz

Últimos días del mercado de fichajes y en el Cádiz siguen trabajando para hacer incorporaciones de aquí al próximo lunes cuando se acaba el plazo.

Un trabajo arudo tras la llegada de Saponjic al que se le busca ahora ficha: "Van a salir jugadores. Veremos si puedo contar con él para el partido ante el Atlético de Madrid", explica Cervera.

El entrenador reconoce que "se que se está haciendo lo posible. Hay movimientos pero tenemos un problema con las salidas. Hay jugadores en puertas que pueden venir pero los jguadores no salen. En otros momentos puede que si pero ahora no me siento frustrado. Hay jugadores dispuestos a venir pero estamos pendientes de la salida de los jugadores".

Los jugadores que no salen

El entrenador amarillo explica por qué hay jugadores que no terminan de salir. "Ellos tienen unos contratos que cumplir y tienen unos contratos que defender. Están en Primera División, a lo mejor le llega una oferta de Segunda y le has costado mucho jugar en Primera y no quieren bajar una categoría o perder un contrato".

"Todo va enfocado a que ellos quieren defender un contrato que se han ganado con todo su derecho y saber que van a jugar donde vayan. Ellos tienen sus razones y las entiendo, otras no tanto. Esperan su momento y les ha costado mucho llegar hasta aquí", explica el técnico amarillo.

Lo que tiene claro Cervera es que llegarán fichajes. "Con la idea que tengo es que van a venir a dos jugadores. Esa es la idea, además de Saponjic. Se está trabajando en dos jugadores que quieren venir y que estarían dispuestos a venir".

