Cádiz 0-4 Zaragoza: baño avergonzante de realidad

Nefasto y horrible. Así se puede definir el estreno del Cádiz en Segunda División. Gran parte de la plantilla aún no se ha enterado que han perdido la categoría y están jugando en una menor. Muchos de los jugadores a los que se les ha dado un voto de confianza tras una temporada horrible demostraron que siguen con el mismo nivel de la pasada campaña.

El Zaragoza con poco marcó cuatro goles pero pudo marcar seis porque el Cádiz hasta el minuto 66 no tiró a puerta. Tuvo buenos minutos con la entrada de Brian Ocampo pero este equipo es ahora mismo un auténtico meme, un conjunto desbordado en todos los sentidos incapaz siquiera de defender de manera ordenada.

Hay jugadores que demostraron en su día que podían valer incluso para una permanencia en Primera, pero esos mismos también han demostrado que son responsables de un descenso. La realidad dice que esos jugadores están más cerca de lo segundo que lo primero, así que evidentemente el tema es bastante preocupante. A falta de fichajes, que todo apunta no van a llegar, o la plantilla da un paso adelante para el menos no pasar apuros con el descenso o la temporada será muy complicada para todos.

El análisis de Paco López

López no olvidaba que su equipo mejoró tras el descanso pero sin gol no hay fiesta. «En la segunda parte el equipo ha estado mejor con los cambios pero sin acierto en el área es muy complicado. Hemos estado muy mal arriba. Los dos últimos goles empañan aún más lo que hemos hecho pero creo que el Zaragoza ha hecho buena primera parte y una segunda en la que apenas ha llegado. Tenemos muchas cosas que mejorar, queríamos ganar por la gente pero tenemos que cambiar muchas cosas por ese clima que se está generando. Tenemos que ser los profesionales los que tenemos que cambiar esto».

La cantidad de problemas del Cádiz se han mostrado durante todo el partido. «Hemos tenido problemas para atacar. Nos ha costado mucho sin balón. De lo que el equipo ha adolecido en la primera parte ha sido de generar mucho arriba. Hay muchas cosas que corregir y mejorar. Es un palo lo de hoy porque queríamos dar una alegría. Si esto hubiera sido al revés diría lo mismo, queda un mundo pero evidentemente tenemos que ponernos las pilas».

Una de las preguntas del millón y lo seguirá siendo si no llegan fichaes es la plantilla. El técnico no se moja en exceso, aunque sabe que su equipo necesita cosas pero no era el momento, para él, tras la derrota. «Hablar de lo que nos puede faltar en la plantilla tras perder 0-4 seguramente no estaría acertado. Somos los que estamos. Quedan dos semanas, tenemos jugadores para recuperar y futbolistas con la suficiente carisma y calidad para ofrecer mucha mejor versión de la que hemos ofrecido».